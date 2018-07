Edith Saner malt ein düsteres Bild, wenn sie sagt: "Als Folge könnte es passieren, dass Heime pflegebedürftige Menschen, die auf umfangreiches und teures Pflegematerial angewiesen sind, nicht aufnehmen." Die Grossrätin und Präsidentin der Aargauischen Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen (VAKA) trat deshalb gemeinsam mit Franziska Roth und der Gemeindeammänner-Vereinigung vor die Medien.

Das verlangt das Gerichtsurteil

Das Bundesverwaltungsgerichts unterscheidet zudem zwischen Verbandsmaterial, das von der pflegebedürftigen Person selbst oder beispielsweise eines Familienangehörigen angelegt wird und Verbandsmaterial, das durch das Pflegepersonal angewendet wird.

Für Max Moor, Geschäftsleiter des Spitex-Verbands Aargau ist das blankerBlödsinn: "Durch diese unsinnige Unterscheidung entsteht ein administrativer Overkill, wenn wir Verbrauchsmaterial danach abrechnen müssen, ob jemandem bei der Anwendung geholfen wurde oder ob es der Patient selbst gemacht hat."

Krankenkassen hörten sofort auf zu zahlen

Ein zusätzliches Problem für alle Beteiligten: Das Bundesverwaltungsgerichts-Urteil hatte nichts Konkretes zur Umsetzung des Systemwechsels gesagt, geschweige denn hatte es Fristen festgelegt. Die Folge: Praktisch alle Krankenkassen stellten die Zahlungen für Mittel und Gegenstände von einem Tag auf den anderen ein.

Roth verweist auf das Rechtsgutachten, das sie zur in Auftrag gegeben hatte, zeige klar, dass das Vorgehen der Krankenkassen unzulässig sei. Es gehe nicht darum, sich über den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts hinwegzusetzen. "Aber der Vertrauensschutz ist in diesem Fall höher zu gewichten als die Rechtsdurchsetzung", sagt Roth am Montag.

Eigenes Rechtsgutachten

Regierungsrätin Roth stützt sich bei ihren Aussagen auf ein Rechtsgutachten, das sie in Auftrag gegeben hat.

Dieses kommt gemäss der Roths Leiterin Abteilung Gesundheit, Barbara Hürlimann, zum Schluss, dass "das Vertrauensinteresse der an der Pflegefinanzierung Beteiligten klar höher zu gewichten ist als die konsequente Rechtsdurchsetzung".

Würde die Praxis der separaten Verrechnung bis Ende Jahr fortgeführt werden, könnte zudem auf möglichst einfachem Weg die Doppelbelastung des Prämien- und Steuerzahlers vermieden werden, so Barbara Hürlimann: "Folgerichtig müssten die Krankenversicherer die Kosten bis und mit 2018 übernehmen."