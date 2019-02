Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat alle überrascht. Im September hatte das Spital mitgeteilt, es wolle in der Herzchirurgie künftig nicht mehr mit der Hirslanden Klinik Aarau zusammenarbeiten, sondern sich zusammen mit dem Universitätsspital Basel selber um den Leistungsauftrag bewerben. Nun zeigt sich, dass nicht nur die Hirslanden Klinik erst kurz vor der Öffentlichkeit von den Plänen seines Partners erfahren hat.

Gesundheitsdirektorin Franziska Roth wurde gleichzeitig, nämlich am Vorabend der geplanten Publikation, über Details der Bewerbung in Kenntnis gesetzt.

Zwar habe der damalige Verwaltungsratspräsident Konrad Widmer am Ende eines Eigentümergesprächs im August 2018 erwähnt, dass sich das KSA für die Herzchirurgie bewerben werde. «Nähere Informationen dazu wurden nicht ausgetauscht», schreibt der Regierungsrat in der Antwort auf eine Interpellation der Grossräte Severin Lüscher (Grüne) und Jean-Pierre Gallati (SVP).

Das erstaunt. Immerhin ist der Kanton Eigentümer des KSA. In der Eigentümerstrategie hält die Regierung fest, dass sie «frühzeitig» über Vorhaben und Vorkommnisse von «erheblicher unternehmerischer Tragweite» informiert werden möchte. «In jedem Fall vor Bekanntgabe an die Öffentlichkeit».

In ihrem Vorstoss wollten die beiden Grossräte wissen, ob die Kommunikation des Kantonsspitals der geforderten frühzeitigen Vorabinformation entspreche. «Keineswegs», lautet die deutliche Antwort des Regierungsrats. Die Frühzeitigkeit diene dazu, allfällige Varianten zu diskutieren sowie allfällige Vorbehalte oder Bedenken vonseiten des Kantons anzusprechen. Das, so der Umkehrschluss, war in diesem Fall nicht möglich. Nicht nur die Hirslanden Klinik, sondern auch der Regierungsrat sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden.