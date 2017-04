Der Airbnb-Boom im Kanton Aargau (az von gestern) freut ausländische Touristen und Geschäftsreisende, die von den günstigen Schlafplätzen profitieren. Die kleinen Hotels würden hingegen unter der neuen Konkurrenz durch die Plattform aus den USA leiden, sagte der Präsident des Aargauer Hotelierverbandes, Dominik Wyss.

Weil die Airbnb-Gastgeber weniger Auflagen erfüllen müssten als die Hotelbetriebe, hätten sie einen Wettbewerbsvorteil. Wyss forderte einen runden Tisch mit Politikern und Vertretern der Internetplattform, um die Differenzen zu bereinigen. Wie stehen Aargauer Politiker zu Airbnb und sind sie zu einer Gesprächsrunde bereit?

FDP-Grossrat und Fraktionsvizepräsident Silvan Hilfiker sieht zurzeit keinen Handlungsbedarf. Trotz des grossen Wachstums im vergangenen Jahr sei Airbnb im Aargau vergleichsweise klein. Er sei sich aber dessen bewusst, dass die Beherbergungsplattform zu einem grossen Player im Tourismus werden könne.

Hilfiker nimmt die Hoteliers in die Pflicht: «Sie müssen schon jetzt neue Wege gehen, um attraktiv zu bleiben.» Er nennt als Beispiel die Bergbahnen, die mit «innovativen Ideen» auf die Krise reagiert hätten. Für die Hotels hat er auch gleich einen Vorschlag in petto: «Man könnte mit Museen oder Restaurants zusammenspannen und Vergünstigungen oder sogar Freikarten anbieten.»

Einkunftslimite für Gastgeber?

Eine andere Sichtweise auf Airbnb hat SP-Co-Präsident und Nationalrat Cédric Wermuth. Er fordert Regulierungen, damit mit gleich langen Spiessen gekämpft wird. «Es kann nicht sein, dass man zu Hause ein Hotel eröffnet und nicht die gleichen Bedingungen erfüllen muss wie die Hotelbetriebe.»

Er kann sich eine Einkunftslimite für Privatpersonen vorstellen. Einerseits geht es Wermuth um den Schutz der Arbeitsbedingungen in den Hotels, andererseits sorgt er sich auch um den kantonalen Wohnungsmarkt. «Je mehr Ferienunterkünfte es hat, desto weniger Wohnraum bleibt dann für die Bevölkerung übrig.» Dies könne in Aarau, Baden oder anderen urbanen Gebieten zu steigenden Wohnungspreisen führen. Man müsse die Situation laufend beobachten, sagt Wermuth.

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass der von Wermuth beschriebene Effekt tatsächlich schon eingetroffen ist. Die Behörden mussten darauf nachträglich mit strengen Gesetzen reagieren. In New York beispielsweise sind Untervermietungen von weniger als 30 Tagen nicht mehr erlaubt, wenn der Hauptmieter nicht in der Wohnung lebt. Die Stadt Berlin ging noch weiter und verbot den meisten Vermietern, Wohnungen auf Airbnb anzubieten. Hilfiker glaubt nicht, dass es im Aargau so weit kommen wird. «Wir sind für Touristen nicht so interessant wie diese Grossstädte.»

Airbnb spricht andere Gäste an

Ob und wie man das Angebot von Airbnb regulieren soll, bleibt also umstritten. Klar ist hingegen, dass die Internetplattform eine attraktive Möglichkeit für Ausländer ist, um günstig im Aargau zu übernachten. Andrea Portmann, Direktorin von Aargau Tourismus, zeigt sich vom Airbnb-Boom angetan. Sie ist überzeugt, dass sich so neue Türen für Reisende öffnen, die sich bis jetzt keine Übernachtungen in Hotels leisten konnten. «Ich glaube, dass nur vereinzelte Hotelbetriebe mit Einnahme-Einbrüchen rechnen müssen.» Airbnb spreche ganz andere Personen mit anderen Erwartungen an. Es seien letztlich eher zusätzliche Touristen, die dank Airbnb den Weg in den Aargau finden, meint Portmann

Als weiteren positiven Aspekt der Internetplattform sieht sie die zusätzlich zur Verfügung stehenden Betten. «Bei Grossanlässen sind die Hotels nämlich meist ausgebucht», sagt Portmann. Die Airbnb-Gastgeber könnten in solchen Situationen in die Bresche springen, was letztlich dem Kanton zugutekomme.