Streit um die Unternehmenssteuer – quer durch die Parteienlandschaft

Firmensteuern Jüngst senkten zahlreiche Kantone die Firmen-Gewinnsteuern markant, um trotz Abschaffung spezieller Steuerregimes, die von EU und OECD nicht mehr akzeptiert wurden, konkurrenzfähig zu bleiben. Der Aargau machte nicht mit, weil er noch in der Haushaltssanierung steckte. Sein Gewinnsteuersatz verharrt deshalb auf 18,6 Prozent. Früher lag er damit im Mittelfeld, jetzt liegt er an drittletzter Stelle (vor ZH und BE). Zum Vergleich: SO hat neu 15,9 Prozent, BL 13,5, LU 12,3, ZG 12,1. Der Aargau beschloss aber 2019 hohe Abzüge für Forschung, Entwicklung, Patentbox. Wer davon nicht profitieren kann, zahlt indessen im Vergleich hohe Steuern.

Um Firmenabwanderungen zu verhindern, verlangten deshalb SVP, FDP und CVP 2020 im Parlament vom Regierungsrat eine Vorlage für eine Gewinnsteuersenkung. Er arbeitete diese aus und gab sie bis gestern in eine Vernehmlassung (Hauptartikel). Demnach soll der Gewinnsteuersatz ab 1.1.2022 zeitlich gestaffelt auf 15,1 Prozent sinken. Das kostet den Kanton 90, die Gemeinden 42 Millionen Franken. Die Regierung dürfte die definitive Vorlage im Frühling vorlegen. Es ist klar absehbar, dass die bürgerliche Mehrheit die Senkung beschliesst. Die Vorlage bringt auch einen deutlich höheren steuerlichen Pauschalabzug für Versicherungsprämien (Krankenkasse). Gegen die Vorlage wird von links das Behördenreferendum erwartet. Dann hat das Volk im Februar oder Mai 2022 das letzte Wort. (mku)