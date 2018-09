Irène Kälin (Grüne) ist am 6. Juni Mutter geworden. Obwohl ihr Sohn erst dreieinhalb Monate alt ist und noch gestillt wird, war sie während der Herbstsession im Bundeshaus. Ihr Partner hat Ferien genommen, sich um den kleinen Elija gekümmert und ihn regelmässig im Bundeshaus vorbeigebracht, damit ihn sein Mami stillen konnte. Tele M1 hat die Familie letzte Woche einen Tag lang begleitet. Dabei entstand auch die Aufnahme von Irène Kälin mit Kind im Nationalratssaal. Elija hatte friedlich in der Tragetasche auf der Brust seiner Mutter geschlafen. Weil sie ihn nicht wecken wollte, habe sie ihn ausnahmsweise mit in den Saal genommen.

Die Aufnahme von Mutter und Kind im Bundeshaus polarisierte. Das zeigen nicht zuletzt die fast 200 Leserkommentare unter dem Video-Beitrag. Nur die wenigsten finden Irène Kälin «cool», weil sie sich als Mutter «Zeit für die Arbeit nimmt, für die sie gewählt wurde, während andere mit Abwesenheit glänzen». Ein Leser findet «dieses provokative und unübliche Tun irgendwie daneben». Eine Leserin freut sich, dass Irène Kälin «zum Glück» ein wenig versteckt gestillt hat und ihr Mut für noch mehr Provokation nicht gereicht hatte. Sie hofft, dass das Verhalten nicht nachgeahmt wird. «Wenn das jetzt alle tun würden», dachte auch Nicole Müller-Boder, als sie das Bild von Mutter und Kind im Bundeshaus sah. Die SVP-Grossrätin findet, Irène Kälin setze die Prioritäten falsch. Das sagte sie im «Talk täglich» auf Tele M1.