Désirée Stutz war von 2011 bis 2013 Staatsanwältin in Rheinfelden, heute sitzt sie als SVP-Vertreterin im Grossen Rat. «Wir haben heute mit der Staatsanwaltschaft im Aargau ein funktionierendes System, das nicht überstürzt geändert werden sollte», sagt Stutz, die zwei Vorstösse zur geplanten Reform der Strafverfolgung eingereicht hat.

Sie möchte, dass die Staatsanwaltschaft kritisch durchleuchtet wird. «Wenn wir das Ergebnis haben, können wir auf einer fundierten Grundlage entscheiden, ob allenfalls Reformen nötig sind.» Auslöser ist die Absicht der Regierung, das Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung zu revidieren.

Die Vorlage ist allerdings umstritten, in der Vernehmlassung gab es Kritik, die vorberatende Justizkommission des Grossen Rats ist nicht auf das Geschäft eingetreten. Eine Mehrheit will dieses erst anpassen, wenn die revidierte Bundesgesetzgebung in Kraft ist – das wäre aber frühestens in vier Jahren der Fall.