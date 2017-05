Wann das Verwaltungsgericht über die Flüchtlings-Beschwerde von Oberwil-Lieli entscheidet, ist offen. Damit ist vorläufig ungeklärt, ob es rechtens ist, dass das Sozialdepartement den Gemeinden rund 650 Asylsuchende mit Status N zugewiesen hat, die eigentlich in Kantonsunterkünften leben müssten. Rechtsanwalt Simon Käch, der im Auftrag von Oberwil-Lieli die Beschwerde führt, ist der Ansicht, dass dies ungesetzlich ist, weil Gemeinden nur vorläufig Aufgenommene mit Status F unterbringen müssten.

In einer Stellungnahme ans Verwaltungsgericht, welche der az vorliegt, widerspricht der Regierungsrat. «Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer darf der Kantonale Sozialdienst den Gemeinden auch Asylsuchende mit Status N zuweisen.» Weiter hält die Regierung fest, die Gemeinden hätten ihre Aufnahmepflicht nicht erfüllt, obwohl sie insgesamt mehr Flüchtlinge beherbergen, als vorläufig Aufgenommene im Aargau leben. «Die Notwendigkeit für die Zuweisung bestand, da in den kantonalen Unterkünften noch Personen lebten, welche im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden liegen.»

Gemeindepräsidentin übt Kritik

Widerspruch kommt auch von Renate Gautschy, der Präsidenten der Gemeindeammännervereinigung. «Ich habe sehr gestaunt über die Aussage aus dem Sozialdepartement, die Zuweisungen von Flüchtlingen an die Gemeinden erfolgten einvernehmlich.» Mit einzelnen Gemeinden gebe es ein solches Verhältnis, sagt Gautschy, ein grundsätzliches Einvernehmen oder Abkommen zwischen den Gemeinden und dem Kanton für die Zuteilung existiere aber nicht. Der Kanton hat die Hoheit im Flüchtlings-und Asylwesen und hat den Gemeinden diese Personen zugeteilt», macht Gautschy klar.

Mehrmals habe sie als Vertreterin der Gemeinden das Departement darauf aufmerksam gemacht, «dass die Zuteilungen nicht stimmen». Natürlich habe es Fälle gegeben, in denen Gemeinden ihre Wünsche anbrachten, zum Beispiel nur Familien, nur ledige Männer oder nur Frauen zugewiesen haben wollten. Dennoch sagt Gautschy: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele Spezialfälle gibt, dass 1200 Flüchtlinge am falschen Ort leben.» Deshalb begrüsse sie es sehr, dass das Verwaltungsgericht die Frage klären muss, ob die Zuteilung dem Gesetz entspricht.

System schwer verständlich

Das durchmischte und schwer zu verstehende System ist laut Renate Gautschy in der Vergangenheit entstanden. Mit dem neuen Gesetz, das Anfang 2016 in Kraft trat, habe eine grosse «Züglete» von Asylsuchenden in Kantonsunterkünfte und von vorläufig Aufgenommenen in Gemeindeunterkünfte stattgefunden. Dies ist aus der Sicht der Gemeinden aber nicht genug. Gautschy fordert: «Die 950 Asylsuchenden, die heute noch in Gemeindeunterkünften leben, müssen künftig in Kantonszentren untergebracht werden.»

Gautschy, die als Gemeindeammann in Gontenschwil die Seite der Betroffenen kennt und als FDP-Grossrätin die Diskussion über die gesetzliche Regelung kennt, hält weiter fest: «Wir forderten auch immer eine verständliche Übersicht bei der Tabelle mit der Aufnahmepflicht der Gemeinden.» Mehrfach hätten die Gemeinden verlangt, dass der Kanton in dieser Tabelle klar aufführt, wie viele Asylsuchende mit N-Ausweis und wie viele vorläufig Aufgenommene mit F-Ausweis in jeder einzelnen Gemeinde leben. «Ich weiss, dass dies mit dem angewendeten Zuteilungsmechanismus schwierig ist», sagt Gautschy. Dennoch hofft die Gemeindevertreterin im Sinn der Transparenz, dass sich dies künftig ändert und immer klar ist, wie viele Flüchtlinge aus welcher Kategorie wo leben.

Forderung nach Transparenz

Heute ist dies in der Tabelle, die vom Kanton vierteljährlich aktualisiert wird, nicht herauszulesen. Dies, obwohl der Regierungsrat dem kantonalen Sozialdienst schon im Februar empfohlen hatte, künftig in der Tabelle «aus Transparenzgründen zwischen vorläufig Aufgenommenen (Status F), Asylsuchenden (Status N) und ausreisepflichtigen Personen zu unterscheiden.» Die Zahlen, welche die az am Freitag publiziert hat, lieferte die Sprecherin des Sozialdepartements auf Anfrage.

Die seit Anfang Jahr für das Flüchtlingswesen im Aargau zuständige Regierungsrätin Franziska Roth (SVP) möchte sich derzeit nicht zum Verteilungssystem und zur Kritik der Gemeinden äussern. Roth sagt auf Anfrage, die aktuelle Praxis für die Zuweisung von Flüchtlingen durch den Kanton an die Gemeinden werde derzeit vom Verwaltungsgericht überprüft. «Das Thema steht aber auf der Traktandenliste für die Sitzung der paritätischen Kommission Kanton – Gemeinden im Asyl- und Flüchtlingswesen vom kommenden Mittwoch.» Roth versichert, sie nehme die Anliegen der Gemeinden ernst und befasse sich mit diesem Thema.» Renate Gautschy sagt, sie spüre Gesprächsbereitschaft beim Sozialdepartement, was aus Gemeindesicht zu begrüssen sei.