Streik am 14. Juni Gegen die Ungleichheit: Feministisches Kollektiv ruft zur grossen Demonstration in Aarau auf Aus dem Frauenstreik ist der feministische Streik geworden. Am 14. Juni wird schweizweit für mehr Chancengleichheit demonstriert. Das Aargauer Streikkollektiv wird in Aarau aktiv sein.

Demonstration am Frauenstreik vom 14. Juni 2019 in Aarau, unter anderem mit Gertrud Häseli (Grossrätin Grüne), SP-Politikerin Antonia Iten und den Nationalrätinnen Yvonne Feri (SP) und Irène Kälin (Grüne). Bild: Colin Frei

Vier Jahre nach dem grossen Frauenstreik, der landesweit eine halbe Million Menschen mobilisierte, soll am diesjährigen 14. Juni wiederum die Schweiz stillstehen. Das feministische Streikkollektiv ruft zum Niederlegen der Arbeit und zu Protesten auf. Auch im Aargau, der kantonale Ableger des Streikkollektivs lädt zur grossen Demonstration in Aarau ein, um 17 Uhr wird diese starten.

Das feministische Streikkollektiv Aargau hat seinen Streikaufruf am Samstag mit Solidaritätsapéro und Party in Baden gefeiert. «Frauenstreik» war dabei gestern, der feministische Streik umfasst inzwischen ausserdem intergeschlechtliche, non-binäre, trans und agender Personen. «Wir werden streiken, weil die patriarchale und profitorientierte Politik die Interessen von 50 Prozent der Bevölkerung und jene der Natur ignoriert», schreibt das Aargauer Streikkollektiv nach dem Anlass in einer Medienmitteilung.

Die Aargauerinnen und Aargauer teilen dabei die Inhalte des nationalen Streikaufrufs. Gefordert wird unter anderem eine allgemeine Verkürzung der bezahlten Arbeitszeit, eine Stärkung der AHV und die Abschaffung des Drei-Säulen-Systems in der Altersvorsorge. Weiter brauche es Massnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt, eine Elternzeit von mindestens einem Jahr, das Recht auf kostenlosen Schwangerschaftsabbruch sowie einen nationalen Plan zur Bekämpfung rassistischer, queerfeindlicher und behindertenfeindlicher Diskriminierung.

Wenig Frauen in der Politik, Gleichstellungsbüro fehlt

Spezifisch im Aargau sieht das Kollektiv Baustellen beim rein männlichen Regierungsrat, in der Tatsache, dass der Frauenanteil im Grossen Rat nicht einmal einen Drittel beträgt, ein Gleichstellungsbüro noch immer fehlt und in den schlechten Arbeitsbedingungen für Pflegefachpersonen. «Der Aargau ist noch weit von der Gleichstellung entfernt», kommt das Streikkollektiv zum Schluss. Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal seien weiter massiv zu verbessern und eine Fachstelle für Gleichstellung wieder einzuführen, fordert das Streikkollektiv.

Weiter verlangt es im Kanton Schutz für alle Betroffenen häuslicher Gewalt und genügend Schutzplätze für Personen, die sich nicht in den Kategorien Frau und Mann bewegen. Für geflüchtete Flinta-Personen (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, non-binäre, trans und agender Personen) brauche es zudem bindende Richtlinien zur Unterbringung für alle Asylzentren, sowie mehr und besser geschultes Personal in den Gemeinden und Unterkünften.