Street Parade Gesalzene Rechnung: Sticker auf Zürcher Polizeiauto kommt Aargauer FCZ-Fan teuer zu stehen Am Rande der Street Parade 2022 klebt ein heute 46-jähriger Aargauer einen FCZ-Sticker auf ein Polizeiauto. Er wird dabei erwischt, nun erhält er eine Strafe dafür. Allein die Reparaturkosten belaufen sich auf 416.55 Franken.

Der Mann klebte den Sticker auf einen solchen Gitterwagen der Stadtpolizei Zürich. Screenshot: TeleZüri

Der FCZ-Sticker war wohl schnell platziert. Die Folgen aber sind langanhaltend. Der Vorfall ereignet sich am vergangen 13. August um 19.40 Uhr. Die Street Parade ist seit Stunden in vollem Gange, als der heute 46-jährige Aargauer zur Tat schreitet. Er klebt einen FCZ-Aufkleber an die Fahrertüre eines Gitterwagens der Stadtpolizei Zürich, wie «ZüriToday» schreibt.

FCZ-Sticker sind vielerorts zu finden. Bild: Keystone

Der Mann dürfte ganz bewusst gehandelt haben. Auch weil die Fahrzeuge der Stadtpolizei während der Street Parade beim Bahnhof Stadelhofen hinter einer Absperrung stehen. Dort klebte der 46-Jährige den FCZ-Aufkleber in einem «unbeobachteten» Moment an ein Gitterfahrzeug der Stadtpolizei Zürich. Erwischt wurde er trotzdem. Wie genau geht aus dem Strafbefehl, welchen die ZüriToday-Redaktion einsehen konnte, nicht hervor.

2400 Franken Geldstrafe und Busse

Für die Klebe-Aktion wurde der Aargauer zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 120 Franken verurteilt. Die Strafe wurde bedingt ausgesprochen. Dazu kommen die Busse von 600 Franken und die Verfahrensgebühr von 800 Franken. Der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/ Unterland ist rechtskräftig.

Teuer ist auch das Entfernen des FCZ-Aufklebers. Gemäss Strafbefehl belaufen sich die Reinigung und Reparaturkosten auf 416.55 Franken. Der Mann platzierte den Sticker just auf dem orangen Reflexionsstreifen des Gitterwagens.