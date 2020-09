Strategisch wichtig oder altmodisch? Maya Bally und Ruth Müri über die Abschaffung der Schulpflege

Maya Bally und Ruth Müri sind für das Streitgespräch auf die Terrasse der AZ-Redaktion in Aarau gekommen. Die beiden Grossratskolleginnen mögen sich eigentlich gut, das merkt man rasch. Aber geht es um die Abschaffung der Schulpflege, hört die Einigkeit auf - das haben sie bereits andernorts in der Diskussion bewiesen. Ihre Argumente sind gemacht, selbst der Lärm von einer nahen Baustelle bringt sie nicht aus dem Konzept, wenn sie entschlossen darlegen, wie die Aargauerinnen und Aargauer am 27. September abstimmen sollen: Die Grüne Ruth Müri will ein Ja, Maya Bally (CVP) ein Nein. Warum wollen Sie, Frau Müri, dass die Schulpflege abgeschafft wird? Ruth Müri: Die Schulpflege hat mit der Einführung der geleiteten Schule 2006 viele ihrer Aufgaben an die Schulleitungen abgegeben. Es war geplant, dass die Schulpflege in einer Übergangsphase bestehen bleibt, schliesslich aber aufgehoben wird. Jetzt ist es an der Zeit, zeitgemässe Führungsstrukturen an der Volksschule einzuführen. Frau Bally, die geleitete Schule besteht seit 14 Jahren. Halten Sie einfach an einem alten Zopf fest? Maya Bally: Nein. Zwar haben sich die Aufgaben verändert und die Schulpflege ist nicht mehr operativ tätig. Aber sie ist das strategische Organ, hat eine Kontrollfunktion inne und ist Beschwerdeinstanz. Das braucht es nach wie vor und das ist nicht altmodisch.

Dennoch betonen Sie, dass bei einem Nein an der Urne die Schulpflege weiterentwickelt werden soll. Den Status quo beibehalten wollen Sie also auch nicht. Bally: Das System ist gut, aber verbesserungswürdig. Ideen sind zum Beispiel, die stille Wahl für die Schulpflege abzuschaffen oder Globalbudgets und Antragsrechte für die Schulbehörde bei Gemeindeversammlungen einzuführen. Es gibt einige Möglichkeiten zur Optimierung. Müri: Die Schule ist ein sehr wichtiger, integrierter Teil der Gemeinde. Der Gemeinderat kann auch die strategische Führung übernehmen. Oft sind sowieso beide Behörden gefragt. Diese Doppelspurigkeiten sind ineffizient und brauchen Ressourcen, die besser direkt für die Schule aufgewendet würden. Bally: Die Zuständigkeiten sind klar geregelt, darum ist das nicht ineffizient. Bei einer Abschaffung der Schulpflege müsste die Schulleitung viel mehr selber übernehmen und sich beim Gemeinderat einbringen, ohne dass ihr die Schulpflege den Rücken freihält. Müri: Dafür wird es eine politische Vertretung geben, ein Ressortleiter im Gemeinderat wird für die Schule und die Bildung zuständig sein. Dessen Aufgabe ist es, diese Rückendeckung zu geben, das läuft schon heute so. Bally: Mit der Schulpflege wählt heute aber das Stimmvolk ganz gezielt für die Schule zuständige Personen. Das fällt mit den neuen Strukturen weg. Wir hatten sogar den Antrag gestellt, den Schulpflegepräsidenten von Amtes wegen in den Gemeinderat aufzunehmen, so wie es im Kanton Zürich gemacht wird, damit kamen wir aber nicht durch.

Persönlich Maya Bally

Maya Bally ist seit 2013 im Grossen Rat (zunächst BDP, seit Frühling 2020 CVP). Geboren 1961, lebt Bally seit 2011 in Hendschiken, wo sie von 2006 bis 2017 Präsidentin der Schulpflege war. Ruth Müri

Ruth Müri, geboren 1970 und in Baden aufgewachsen, ist seit 2017 Grossrätin (Grüne) und seit 2013 Stadträtin (Team) in Baden, dort ist sie zuständig für das Ressort Bildung.

Gerade in kleinen Gemeinden ist es zunehmend schwierig, genügend motivierte Personen für ein politisches Amt zu finden. Wie besetzt man da neben dem Gemeinderat auch noch eine Schulpflege? Bally: Das sind zwei unterschiedliche Gremien. Wer in der Schulpflege ist, will sich um die Schule kümmern und nicht im Gemeinderat sein. Momentan ist es aber tatsächlich schwierig, genügend Personen zu finden – nicht verwunderlich, da seit Jahren davon geredet wird, die Schulpflege abzuschaffen. Müri: Deshalb würde es eben Sinn machen, die Schule aus einer Hand zu führen. Eine Person, die sich für die Schule einsetzen will, kann sich auch in den Gemeinderat wählen lassen. Bally: All die Aufgaben, die jetzt von einem drei- bis fünfköpfigen Gremium erledigt werden, macht danach eine Person. Ich finde das vermessen. Und wenn sich eine Gemeinde entschliesst, eine Schulkommission einzusetzen, hat diese nicht die gleichen Kompetenzen wie jetzt die Schulpflege. Man hört immer wieder, die Schulpflege halte als Sprungbrett für eine politische Karriere her. War das bei Ihnen so, Frau Bally? Bally: Nein. Ich habe oft gesagt, ich will nicht in den Gemeinderat, sondern in die Schulpflege. Aber ich kenne viele Beispiele von Politikern, die in den Gemeinderat wollten, um diesen als Sprungbrett für den Grossen Rat zu nutzen. Man braucht einfach die geeigneten Leute für die entsprechende Funktion. Ich bin in meiner Laufbahn unfähigen Gemeinderäten, unfähigen Schulpflegern und unfähigen Schulleitern begegnet. Und natürlich ebenso sehr fähigen Personen in allen Positionen. Das können wir nicht ändern.

Mit dem heutigen System der drei Ebenen fahren wir am besten, und es ist das Beste für die Schule. Maya Bally, Grossrätin CVP

Stefan Müller, der Schulpflegepräsident von Möhlin, sagte, «seine» Schulpflege tage nur kurz und nur einmal pro Monat. Man könne die Schulpflege abschaffen, der Gemeinderat deren Aufgaben problemlos übernehmen. Bally: Wie eine Schulpflege mit so wenig Zeitaufwand funktionieren kann, weiss ich nicht, das ist nicht repräsentativ. Aus meiner Erfahrung braucht es gerade bei kleineren Schulen sehr viel mehr Zeit. Die Schulen haben eine andere Stellung als etwa das Bauwesen und die Kultur. Gäbe es vielleicht auch einen Mittelweg? Müri: Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg mit der Vorlage. Das zeigen Erfahrungen aus dem Kanton Solothurn, der diesen Schritt vor 13 Jahren gemacht hat – und es funktioniert. Niemand vermisst die Schulpflege. Frau Bally, Sie lachen. Bally: Ja, ich finde das eine anmassende Aussage. Ich kenne einige Leute im Kanton Solothurn, die sich die Schulpflege zurückwünschen. Warum denn? Bally: Weil sie das Gefühl haben, das Modell sei zu stark finanzgetrieben und beim Gemeinderat werde zu viel Macht konzentriert. Im Kanton Zürich wurde die Schulpflege sogar gestärkt, auch dort, wo sie in der Gemeinde integriert ist. Für ein solches Modell wären wir offen. Es gibt im Übrigen viele Gemeinden im Aargau, wo die Schulpflege und der Gemeinderat problemlos zusammenarbeiten. Dort, wo es Probleme gibt, hängt es mit den Kompetenzüberschreitungen zusammen. Diese werden nicht verschwinden, sondern dann einfach zwischen dem Gemeinderat und der Schulleitung stattfinden. Müri: Natürlich kann das bestehende System mit der Schulpflege funktionieren. Es ist aber anspruchsvoll und bietet viel Konfliktpotenzial. Schlankere Strukturen machen die Zusammenarbeit einfacher und effizienter, davon bin ich überzeugt. Bally: Das ist eine reine Hypothese. Heute sind die Kompetenzen grundsätzlich klar. Ich habe zudem die Erfahrung gemacht, dass es nicht schlecht ist, wenn ein Gremium, das sich nur um die Schule kümmert, sich mit einem anderen Gremium auseinandersetzt, das für die Finanzbelange zuständig ist. Das ergibt mehr Lösungen, die breit akzeptiert werden.

Ruth Müri, Grossrätin Grüne Schlankere Strukturen machen die Zusammenarbeit einfacher und effizienter.