Strategie Kanton Aargau startet Pilotversuche für systematische Massentests an Schulen und Pflegeheimen Nachdem der Bund das Testen auch bei Menschen ohne Corona-Symptome zugelassen hat und in Schulen und sozialmedizinischen Institutionen die Kosten dafür übernimmt, reagiert der Kanton. Er hat zur Umsetzung dieser erweiterten Teststrategie ein Projekt mit zeitnahen Pilotversuchen lanciert.

Bald sollen an Schulen und Pflegeinstitutionen systematisch Massentests durchgeführt werden. Britta Gut

(mma)

Der Kanton Aargau will die vom Bund vorgezeichnete Teststrategie umsetzen. Auch im Aargau sollen symptomfreie Personen auf das Coronavirus getestet werden und in Schulen und sozialmedizinischen Einrichtungen übernimmt der Bund die Kosten dafür.

In diesem Zuge lancierte der Kanton ein Projekt, das unter der Federführung des Kantonsärztlichen Dienstes (KAD), in enger Zusammenarbeit mit dem Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) seine Umsetzung findet. Der KAD und das BKS sind also für die Umsetzung der erweiterten Teststrategie verantwortlich. Dies meldet der Kanton am Freitag in einer Mitteilung.

Zuerst Pilotversuche in Schulen und Heimen

In einer ersten Phase liegt der Fokus bei den Bereichen Schule und sozialmedizinische Institutionen (Pflegeheime und Betreuungseinrichtungen).

Der Kanton rechnet damit, dass bei einer flächendeckenden Umsetzung der neuen, repetitiven Teststrategie (die Tests werden wöchentlich wiederholt) in Schulen, Pflegeheimen und Betreuungseinrichtungen pro Woche 100'000 bis 125'000 Tests gemacht werden können. Er weist aber auch darauf hin, dass es in der Umsetzung etliche Herausforderungen gebe: neben der praktischen Durchführung unter anderem auch im Bereich der Datenerhebung und -verarbeitung.

Vier bis sechs Standorte

Um möglichst viele Stolpersteine auszumerzen, führe man in einem ersten Schritt an vier bis sechs Schulstandorten mit rund 100 Klassen, sowie in drei Betreuungsinstitutionen und fünf Heimen Pilotversuche durch. Das sind insgesamt 3000 bis 4000 Tests pro Woche. Welche Schulen und Pflegeinstitutionen Teil dieses ersten Schrittes sein werden, wird laut Kanton bereits geprüft.

Die Pilotversuche werden genutzt, um die Prozesse zu optimieren und allenfalls weitere Massnahmen zu ergreifen, bevor die Massentests auf die übrigen Schulen, Betreuungsinstitutionen und Pflegeheime ausgeweitet werden.

Repetitive Tests sind und bleiben freiwillig

Die Teilnahme am repetitiven Testen sei für alle Personen in den beteiligten Institutionen freiwillig. Die Organisation sei Sache von den Institutionen selber, so der Kanton. Bei nicht mündigen Personen (zum Beispiel Schülerinnen und Schüler) müssen diese informiert und die Einwilligungserklärung eingeholt werden.