Strassenverkehr Die Aargauer Polizei ruft auf: Velofahrer sollen leuchten Die schlechteren Lichtverhältnisse im Herbst sind ein Risiko für Velofahrerinnen und -fahrer. Die Aargauer Kantonspolizei appelliert deshalb, Vorsichtsmassnahmen zu treffen.

Schlecht beleuchtet Velo zu fahren, kann gerade im Herbst zu brenzligen Situationen führen. Keystone

Velofahrerinnen und Velofahrer gehören zu den gefährdetsten Verkehrsteilnehmern. Durch den anhaltenden Boom hat sich ihre Zahl stark vergrössert, was sich in steigenden Unfallzahlen widerspiegelt. In der Herbst- und Winterzeit steigt das Risiko gemäss der Aargauer Kantonspolizei zusätzlich, als Velofahrer übersehen zu werden. Nur wer leuchte, werde rechtzeitig gesehen.

Jetzt, zu Beginn des Herbsts, sei es an der Zeit, sich auf Dunkelheit und schlechte Sicht einzustellen. Folgende Punkte seien zu beachten:

Sorgen Sie für ein funktionierendes Licht vorne und hinten an Ihrem Fahrrad. Kontrollieren Sie auch das Velo ihrer Kinder.

Montieren Sie Reflektoren oder reflektierende Reifen.

Tragen Sie Leuchtstreifen oder bringen sie sonstige reflektierende Teile an Ihrer Kleidung an.

Fahren Sie defensiv und rechnen Sie stets damit, übersehen zu werden.

Tragen Sie stets einen Schutzhelm.

Auch in diesem Winter richtet die Polizei das Augenmerk bei Kontroleln verstärkt auf die Velofahrerinnen und Velofahrer. (mwa)

