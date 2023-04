Straftaten Trennung inklusive Strafbefehl: Bei zwei Paaren aus dem Aargau musste die Staatsanwaltschaft eingreifen Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, dann kann das unschöne Folgen haben: Mehrere Aargauerinnen und Aargauer haben es aber eindeutig übertrieben – sie wurden wegen Vergehen gegen die Ex-Partnerinnen und -Partner gebüsst.

Ein Mann schickte Nacktbilder einer jungen Frau weiter und gab sich als sie aus. Symbolbild: Lisa Jenny

Ein damals 28-jähriger Aargauer hat offenbar die Trennung von seiner Freundin nicht verkraftet – so zumindest könnte man seine Taten interpretieren: An mindestens drei Personen schickte er Fotos, auf denen die junge Frau in Unterwäsche oder nackt posierte, zudem ein Video, auf dem ihre Vagina zu sehen war. Dies machte er unaufgefordert.

Und nicht nur das: Er gab sich als die junge Frau aus und schrieb seinen Chatpartnern. In den Gesprächen gab er sexuelles Interesse an seinem Gegenüber vor. Zudem schrieb er einer Frau, er habe bereis Sex mit ihrem Lebenspartner gehabt. «Mit diesen Nachrichten stellte der Beschuldigte die Zivil- und Strafklägerin wahrheitswidrig schlecht dar und erweckte bei den Chatpartnern bewusst den falschen Eindruck, sie sei sexuell gefügig», heisst es im Strafbefehl, der kürzlich rechtskräftig wurde.

Der 28-Jährige wurde wegen mehrfacher Verleumdung und Pornografie gebüsst. Zur bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 90 Franken kommen eine Busse von 1600 Franken, Strafbefehlsgebühren und Polizeikosten von zusammen 865 Franken.

Ehepaar beschuldigte sich gegenseitig

Im letzten August musste die Polizei den Streit eines türkischen Ehepaars aus Oberentfelden schlichten. Die Frau sagte gegenüber der Patrouille, dass ihr Ehemann sie gewürgt und geschlagen habe. Sie habe deswegen Todesangst ausgestanden.

An der gleichentags durchgeführten Einvernahme durch die Kantonspolizei präzisierte sie ihre Aussagen: Ihr Ehemann sei auf sie losgegangen und habe sie gewürgt. Dann habe er ihr das Telefon weggenommen und sie während 2,5 bis 3 Stunden in der Wohnung eingesperrt. Ausserdem habe er ihr gedroht, dass er sie umbringen werde, wenn sie sich scheiden lasse. Bereits in der Vergangenheit sei es ein- bis zweimal zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Während des Gesprächs erhob dieser dann selbst schwere Vorwürfe gegen seine Frau. Diese habe ihm bei der Auseinandersetzung ein Messer entgegengehalten – zweifelsfrei, um ihn anzugreifen. Sie habe auch gesagt, dass sie ihn erstechen werde.

Plötzlich änderten beide ihre Aussagen

Bei einer zweiten Einvernahme machte er dann plötzlich ganz andere Aussagen: Seine Frau habe das Messer lediglich in der Hand gehalten und es ihm widerstandslos gegeben. Und sie habe auch nie gesagt, dass sie ihn erstechen werde.

Auch die Frau änderte ihre Aussage: Ihr Ehemann habe sie nicht gewürgt, sondern lediglich am Hals gehalten und auch gleich wieder losgelassen. Das Mobiltelefon habe er ihr nicht weggenommen, sie habe es einfach nicht mehr gefunden – die Kinder müssten es wohl versteckt haben. Gleiches sei vermutlich mit dem Schlüssel passiert; ihr Ehemann habe sie nicht eingesperrt. Auch die Drohung sei ganz klar nicht ernst gemeint gewesen.

Obwohl die Vorwürfe wegen Tätlichkeiten und Drohung damit vom Tisch sind, kommen die beiden nicht ungeschoren davon. Die Staatsanwaltschaft hat das Ehepaar stattdessen wegen falscher Anschuldigung gebüsst. Für den Mann wurde eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 30 Franken ausgesprochen, und er muss eine Busse über 500 Franken und Strafbefehlsgebühren und Polizeikosten über 925 Franken bezahlen.

Für die Frau beläuft sich die bedingte Geldstrafe auf 3600 Franken (120 Tagessätze zu 30 Franken), hinzu kommen eine Busse von 900 Franken, Strafbefehlsgebühren von 1200 Franken und Auslagen und Polizeikosten über knapp 1600 Franken.