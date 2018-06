Was ist genau gemeint? Laut Heiko Loretan von der Abteilung für Umwelt geht es nicht darum, ob gebüsst oder nicht gebüsst werden soll: «Gebüsst wird in jedem Fall, wenn zum Beispiel behandeltes Altholz im Freien oder auch im Cheminée verbrannt wird. Wir finden aber, dass die wegen starker Rauchentwicklung oder Geruchsbelästigung herbeigerufene Polizei leichtere Fälle im Ordnungsbussenverfahren auf Platz erledigen können soll.» Der Bund will es in allen Fällen zu einer Verzeigung kommen lassen. Die folgende Busse ist meist höher, die Schreibgebühren sind noch höher. «Wir finden, es gehe in solchen Fällen mit weniger Administrativaufwand», sagt Loretan.

SVP und Naturschutz dafür

Von SVP-Grossrat Martin Keller, Mitglied der Umweltschutzkommission, gibt es dafür Applaus. Auch für ihn ist klar: «Das gehört auf jeden Fall gebüsst. Aber wenn man leichtere Fälle auf dem kleinen Dienstweg erledigen kann, ist das zu begrüssen.» Es könne nicht sein, dass man selbst bei vergleichsweise kleinen Verstössen ein Strafverfahren einleitet und dafür die grosse Behördenmaschine anwirft, sagt Keller.

Unterstützung für die Forderung «Busse statt Anzeige bei leichten Fällen» von Abfallverbrennen gibt es auch von Johannes Jenny, Geschäftsführer von Pro Natura. Warum? Ihn müssten illegale Abfallverbrennungen doch besonders ärgern. In den meisten Fällen gehe es um das Verbrennen von Gartenabfällen, wo dann manchmal auch noch behandelte Bretter etc. ins Feuer fliegen. Jenny: «Das ist sehr gefährlich, so entsteht das hochgiftige Dioxin. Es lagert sich in Gärten rundherum ab, schädigt Mensch, Tier und Pflanzen. Das ist den Leuten viel zu wenig bewusst.» Auch wenn manche Leute der Meinung seien, ein einzelnes Feuer sei doch nicht so schlimm, gilt laut Jenny: «Kleinvieh macht in diesem Fall sogar sehr viel Mist und schädigt Umwelt und alle Lebewesen massiv.»

Pro Natura: Busse wirkt sofort

Aber das spräche doch für ein Strafverfahren? Jenny winkt ab: «In schwereren Fällen oder bei Wiederholungstätern muss eine Anzeige sein. Bei leichten Fällen, die oft auf Gedankenlosigkeit und Bequemlichkeit zurückzuführen sind, tuts am meisten weh, wenn man sofort gebüsst wird und auf Platz eine Busse zahlen muss.» Gegebenenfalls sei diese höher anzusetzen. Aber der Lerneffekt sei so am höchsten: «Hinten rechts im Portemonnaie tuts uns Schweizern am meisten weh.»