Strafbefehle Vernachlässigt, gequält, nicht gemeldet: Staatsanwaltschaft büsst Aargauer Tierhalter Ein Hund, der durch sein Halsband Stromstösse erhielt, eine Schildkröte, die in einer Plastikbox lebte, Kälber, die keinen ständigen Zugang zu Wasser hatten – dies sind nur einige Fälle von Verstössen gegen das Tierschutzgesetz, die kürzlich geahndet wurden.

Eine Aargauerin hatte Hundewelpen weggegeben, ohne sie vorher beim Tierarzt chippen zu lassen. Symbolbild: Imago Stock & People

In einer Gemeinde im Freiamt wurde im November die Polizei gerufen, weil ein Hund alleine herumlief. Eine Polizeipatrouille konnte das Tier einfangen und merkte, dass das Halsband mit zwei Elektroden versehen war. Die Beamten brachten den Hund in sein Zuhause zurück und stellten dort fest, dass der Besitzer einen Elektrozaun mit Transmitter installiert hatte. Solche Zaunsysteme, die über ein Empfangsgerät am Köper des Tieres elektrisierend wirken, sind in der Schweiz explizit verboten, heisst es im Strafbefehl, der kürzlich rechtskräftig wurde.

Der Hund hatte es offenbar trotz der Vorrichtung geschafft, den Garten zu verlassen. Sein Besitzer wird wegen «Misshandeln eines Hundes durch Ausübung von Starkzwang» gebüsst. Zudem habe es der Halter unterlassen, seinen Hund nach einem Umzug in die Schweiz innert zehn Tagen einem Tierarzt vorzuführen, um den Chip zu überprüfen.

Der 43-Jährige wird mit einer bedingten Geldstrafe von 2600 Franken und einer Busse von 500 Franken bestraft. Hinzu kommen Strafbefehlskosten und Auslagen von insgesamt 1485 Franken.

Hündin beisst einem Schaf ins Bein

Auch in einem weiteren Fall von Tierquälerei kommt die Beschuldigte Person aus dem Freiamt: Im letzten Juli ging eine Hägglingerin mit ihren zwei Hunden in Mülligen spazieren. Eines der Tiere war dabei nicht angeleint. Im Bereich der Weide neben der Kiesgrube entwich ihr die Hündin, und auch durch Pfiffe und Rufe liess sie sich nicht dazu bewegen, zurückzukehren. Sie hetzte stattdessen ein Schaf über die Wiese.

Das Schaf versuchte, sich mit einem Sprung über den Weidezaun zu retten und zog sich dabei eine Schürfung zu. Zudem verfing es sich mit den Hörnern im Zaun und konnte deshalb der Hündin nicht mehr entkommen – diese biss dem Schaf ins linke Vorderbein. Das Schaf trug von der Begegnung «eine mittelgradige Lahmheit» davon und und litt mehrere Tage an Schmerzen.

Die 61-jährige Hundebesitzerin wird deshalb mittels Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 900 Franken und einer Busse von 250 Franken verurteilt, die Strafbefehlsgebühren und die Auslagen belaufen sich auf insgesamt 950 Franken.

Schildkröte hat keine Rückzugsmöglichkeit

Ende Mai letzen Jahres wurden eine Wohlerin und ihre Mutter wegen Tierquälerei angezeigt. Beim Tier, das laut Strafbefehl vernachlässigt wurde, handelt es sich um eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte.

Diese hatte zwar ein Terrarium, doch war die Besitzerin in die Ferien verreist und überliess die Schildkröte ihrer Mutter. Diese hatte das Tier, zumindest für einige Tage, in einem Plastikbehälter von 40 mal 60 cm gehalten. Die mit Wasser gefüllte Schale hatte keinen Landteil und bot keine Rückzugsmöglichkeiten, auch eine Wärme- oder UV-Lampe fehlte.

Damit genügte das «Feriendomizil» in vielerlei Hinsicht einer tiergerechten Haltung nicht: Der Plastikbehälter war zu klein und beeinträchtigte das arttypische Verhalten. Weil die Schildkröte nicht trocknen konnte, war sie einem erhöhten Risiko von Pilz-und Bakterienbefall ausgesetzt.

Für das Verdikt «Tierquälerei durch Vernachlässigung» werden im Strafbefehl eine bedingte Geldstrafe von 5500 Franken, eine Busse von 1300 Franken und Strafbefehlsgebühren von 800 Franken ausgewiesen.

Hunde wurden nicht angemeldet

Ende Oktober hatte die Hündin einer 22-Jährigen aus Seon drei Welpen zur Welt gebracht. Einer davon verstarb, die anderen beiden hatte sie weitergegeben, ohne sie vorher beim Tierarzt mit einem Mikrochip versehen zu lassen. «Mehrfache Widerhandlung gegen das Tierseuchengesetz durch Weitergabe von Junghunden ohne Kennzeichnung», so das Vergehen laut Strafbefehl. Das hat eine Busse von 400 Franken und Strafbefehlsgebühren von 500 Franken zu Folge.

Eines ähnlichen Delikts machte sich eine 41-Jährige schuldig: Bei einer unangemeldeten Tierschutzkontrolle in Hallwil trafen die Beamten eine Hündin an, die etwa ein halbes Jahr alt war. Die Beamten stellten fest, dass diese der Gemeinde nicht gemeldet war und deshalb auch keine Hundetaxen bezahlt wurden.

Der Veterinärdienst forderte die Halterin danach schriftlich auf, den Herkunftsnachweis einzureichen und den Hund der Gemeinde zu melden, was sie bisher unterlassen hatte, wie es im Strafbefehl heisst. Die Konsequenz: Eine Busse von 500 Franken und Strafbefehlsgebühren von 500 Franken wegen Nichtanmeldens eines Hundes bei der Gemeinde, Nichtbezahlens der Hundetaxe sowie des nicht Wahrnehmens der Mitwirkungs- und Auskunftspflicht gegenüber den Vollzugsbehörden.

Tierquälerei durch Unterlassung: Kälber wurden vernachlässigt

Ein Bauer aus dem Bezirk Zofingen wird ebenfalls zur Kasse gebeten. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass zwei Kälber keinen ständigen Zugang zu Wasser und 41 Kälber keinen ständigen Zugang zu Raufutter hatten, obwohl dies laut Gesetz gewährleistet sein muss. Zudem habe es der Bauer unterlassen, die Einstreu im Liegebereich frühzeitig und regelmässig auszuwechseln, sodass diese durchnässt und verschmutzt war.

Bereits 2019 und 2020 wurde bei Kontrollen des kantonalen Veterinärdienstes die fehlende Wasserbereitstellung bemängelt. Die Geldstrafe von 1600 Franken fällt deshalb unbedingt aus, hinzu kommen Strafbefehlsgebühren von 800 Franken und Polizeikosten von 240 Franken.

Laserpointer ist kein Katzenspielzeug

Im September hatte eine 40-Jährige bei Ali-Express einen Laserpointer der Klasse 3B bestellt. «Laserpointer dieser Klasse sind nur für besondere Zwecke, z. B. Vogelvergrämung auf Flugplätzen, und nur mit einer entsprechenden Bewilligung der Behörden erlaubt», heisst es im Strafbefehl.

Die Frau wollte den Laserpointer als Katzenspielzeug verwenden. Das hat eine Busse von 100 Franken und Strafbefehlsgebühren von 400 Franken zur Folge.