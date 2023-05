Strafbefehl Zürcher versuchte in Baden die Schranke beim Bahnhof-Parkhaus auszutricksen: Der Ticketverlust kostet ihn über 400 Franken Haben Sie sich schon überlegt, ob es möglich ist, so nahe hinter einem Fahrzeug herzufahren, dass sich die automatische Barriere nicht senken kann? Möglich ist es – aber lohnen tut es sich nicht. Das zeigt ein Fall aus Baden.

Ein Zürcher parkierte im Parkhaus Bahnhof Baden, hat dann aber sein Ticket verloren. Anschliessend versuchte er mit einem Trick, das Parkhaus zu verlassen. Archivbild: Walter Schwager

Im vergangenen Dezember, in einer Nacht von Samstag auf Sonntag gegen halb 4 Uhr, hatte ein Zürcher ein Problem: Der 25-Jährige stand mit seinem Seat in Baden im Parkhaus am Bahnhof und hatte offenbar kein Ticket mehr. Anstatt den Verlust zu melden, hatte er eine andere Idee: Als sich die Barriere für das Auto vor ihm öffnete, fuhr er diesem in so kurzem Abstand hinterher, dass sich die Barriere nicht zwischen die beiden Fahrzeuge senken konnte.

Damit konnte der Zürcher, von Beruf Fahrzeugaufbereiter, die Bezahlung der Parkgebühr umgehen – bei Ticketverlust verlangen die Betreiber des Bahnhofparkings eine Pauschale von 40 Franken. Doch er löste einen sogenannten «Nachfahralarm des Parküberwachungssystems» aus, wie es in einem Strafbefehl heisst, der kürzlich rechtskräftig geworden ist

Das verlorene Parkticket kommt ihn nach der verbotenen Aktion einiges teurer zu stehen. Die Staatsanwaltschaft verurteilt ihn wegen dem geringfügigen Erschleichens einer Leistung zu einer Busse von 100 Franken, Strafbefehlsgebühren von 300 Franken und Auslagen von 23 Franken – insgesamt als 423 Franken. Damit hätte der Mann sein Auto tagelang regulär im Parkhaus abstellen können.