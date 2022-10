Auf dem Geissberg Waldbesetzung hat Folgen: Staatsanwaltschaft verurteilt zwei Klimaaktivisten, die sich der Polizei widersetzten Im April sorgten mehrere Klimaaktivisten auf dem Geissberg bei Villigen für nationales Aufsehen. Auf Bäumen richteten sie ihre Waldbesetzung ein, um gegen die Erweiterung des Steinbruchs Gabenchopf bei Villigen zu protestieren. Nun wurden zwei der Aktivisten zu bedingten Geldstrafen verurteilt.

Polizisten räumen am 3. April das Protestcamp gegen die Erweiterung des Steinbruchs Gabenchopf des Zementkonzerns Holcim bei Villigen. Manuel Lopez / Keystone

Ein 21-Jähriger Zürcher und ein 24-Jähriger St. Galler, die im Frühling gegen die Erweiterung eines Steinbruchs bei Villigen protestierten, haben bedingte Geldstrafen kassiert. Am 2. April sorgten mehrere Klimaaktivisten auf dem Geissberg für nationales Aufsehen. Auf Bäumen richteten sie ihre Waldbesetzung ein.

Der Steinbruch Gabenchopf, gegen dessen Erweiterung die Klimaaktivisten protestierten, liefert Kalk an das Zementwerk Siggenthal, welcher Teil des Holcim-Konzerns ist. Es sei der grösste CO2-Produzent in der Schweiz, so die Begründung der Klimastreik-Bewegung Anfang April. Aktivisten verschanzten sich in Bäumen, die Polizei schritt in der Folge ein und räumte das Protestcamp bis Sonntagabend.

Männer für Hinderung einer Amtshandlung verurteilt

Die Protestaktion hat nun Folgen für zwei Klimaaktivisten. Denn die Firma Holcim alarmierte aufgrund der Waldbesetzung die Polizei. Laut einem Strafbefehl der Aargauer Staatsanwaltschaft traf diese vor Ort auf mehrere Personen, welche sich teilweise am Boden und teilweise in den Bäumen befanden. Die Polizisten hätten die Personen aufgefordert, das Grundstück zu verlassen und sich zwecks polizeilicher Kontrolle auszuweisen.

ALLE AUF DEN GEISSBERG!



Holcim giesst die Klimakrise in Beton und ist der grösste CO2 Produzent in der Schweiz!#StopHolcim#GeissbergBleibt pic.twitter.com/zayegiP87Q — Klimastreik Schweiz 🔥 #ZuHeiss (@klimastreik) April 3, 2022

«Diesen Aufforderungen kamen die beschuldigten Personen nicht nach», heisst es im Strafbefehl. Deshalb seien die Aktivisten aufgefordert worden, die Polizisten für eine Kontrolle auf den Posten zu begleiten. «Auch dieser Aufforderung kamen die beschuldigten Personen nicht nach und blieben auf dem Waldboden sitzen, sodass sie letztlich durch die Polizeibeamten angehoben und ins Polizeifahrzeug getragen werden mussten.»

Bedingte Geldstrafen für zwei Aktivisten

Damit haben die zwei Aktivisten die Beamten an einer Handlung gehindert, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt. Zwei Aktivisten, ein 24-Jähriger aus St. Gallen und ein 21-Jähriger aus Zürich, wurden deshalb zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Der 24-jährige Mann erhielt eine bedingte Geldstrafe von 1100 Franken. Eine Busse von 200 Franken, die Gebühr für den Strafbefehl sowie die Polizeikosten von insgesamt 650 Franken muss er bezahlen.

Die Polizei versucht, die Aktivisten zu vertreiben. Tele M1

Der 21-jährige Klimaaktivist aus Zürich erhielt ebenfalls eine bedingte Geldstrafe. Diese beläuft sich jedoch auf 300 Franken. Und auch seine Busse fällt mit 100 Franken etwas tiefer aus. Die Strafbefehlsgebühr von 600 Franken sowie die Polizeikosten von 50 Franken muss auch er bezahlen.

Kritik von Grünen-Grossrat, Regierung verteidigt Einsatz

Ganz anders sah Grünen-Grossrat Nicola Bossard die Räumung des Geländes. Er bezeichnete den Polizeieinsatz im April als unverhältnismässig und stellte dem Regierungsrat mehrere Fragen. Bossard kritisierte unter anderem, die Polizei habe bei der Räumung private Gegenstände zerstört und die Gesundheit der Aktivistinnen und Aktivisten gefährdet, die auf Bäume geklettert waren und sich dort angeseilt hatten.

Der Aargauer Regierungsrat verteidigte in seiner Antwort das Vorgehen der Polizei und hielt fest: «Die Verhinderung bzw. Beendigung der illegalen Besetzung war recht- und verhältnismässig.» Die Polizei hatte laut Regierung alle Massnahmen getroffen, um den Besetzerinnen den gefahrlosen freiwilligen Abstieg zu ermöglichen. Holcim habe erklärt, «dass eine illegale Besetzung zu verhindern resp. zu beenden sei und bei Antragsdelikten Strafantrag gestellt werde».

Später reichte das Unternehmen Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ein. Insgesamt wurden 31 Aktivistinnen und Aktivisten für Abklärungen ins Polizeikommando in Aarau überführt. Sechs von ihnen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.