Strafbefehl Nachbarschaftsstreit eskaliert: Handwerker lösen Polizeieinsatz aus In einem Freiämter Dorf hat ein Mann die Polizei gerufen. Der Grund: Ein Handwerker hat sich auf sein Grundstück begeben.

Für die Sanierungsarbeiten musste einer der Handwerker das Grundstück des Nachbarn betreten. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Manuel (alle Namen geändert) wohnt in einem Dorf im Bezirk Bremgarten. Weil er bei seinem Reiheneinfamilienhaus das Dachfenster sowie die Seitenwand der Pergola sanieren lassen wollte, liess er Handwerker kommen, die diese Arbeiten fachgerecht ausführen sollten.

Für die Arbeiten an der Seitenwand war es nötig, sich auf das Grundstück des Nachbarn Sandro zu begeben. Ein langjähriger Mitarbeiter der beauftragten Firma fragte deshalb Manuel um Erlaubnis, bevor er sich auf die andere Seite der Wand begab, wo er Platten anschrauben musste. Manuel erlaubte es ihm, allerdings ohne Sandro zu informieren oder seine Zustimmung einzuholen.

Zwischen Manuel und seinen Nachbarn brodelt schon länger ein Nachbarschaftsstreit, so erzählt man es sich zumindest in dem Dorf. Wohl nur so ist es zu erklären, dass Sandro ohne zu zögern die Polizei rief, als er bemerkte, dass ein Handwerker auf seiner Seite des Grundstücks stand.

Den Handwerker trifft keine Schuld

Eine Patrouille der Kantonspolizei kam vor Ort und nahm Anzeigen gegen Manuel und den Handwerker auf. Manuel wurde mittels Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe über 1300 Franken und einer Busse von 300 Franken verurteilt, zudem muss er Strafbefehlsgebühren in der Höhe von 600 Franken bezahlen. Hausfriedensbruch lautet hier das Delikt, weil er dem Handwerker die Erlaubnis gab, das fremde Grundstück zu betreten.

Der Handwerker, der unverhofft zwischen die Fronten des Nachbarschaftsstreits geriet, hat sich dagegen nichts zuschulden kommen lassen. Sandro hatte ihn wegen Sachbeschädigung angezeigt, das Verfahren wurde wieder eingestellt. Zudem kam die Staatsanwaltschaft zum Schluss, dass der Handwerker aufgrund der Erlaubnis von Manuel davon ausgehen durfte, dass er das Grundstück des Nachbarn betreten durfte.