Strafbefehl Am falschen Ort gespart: Zugfahrt wird für Türken nach Betrugsversuch über 1000 Franken teurer Ein Türke wollte Geld fürs Zugbillett sparen und versuchte dieses zu manipulieren. Das brachte ihm eine Anzeige wegen versuchten Betrugs und hohe Kosten ein.

Bei der Ticketkontrolle flog der Betrug auf. Symbolbild: Severin Bigler

Im vergangenen Oktober fuhr ein junger Mann von Ins im Berner Seeland mit dem Zug nach Wettingen. Dazu löste er ein Libero Einzelbillett. Auf dem Ticket sind die räumliche und die zeitliche Gültigkeit aufgedruckt, in den gelösten Zonen darf man damit bis zum Ablauf des Tickets beliebig viele Fahrten mit Bahn, Bus und Tram unternehmen. Die Gültigkeit beträgt je nach Anzahl Zonen zwischen 60 und 180 Minuten. Maximal kostet es 35.20 Franken (2. Klasse, ohne Halbtax).

Offenbar besuchte der Türke seine Schwester in der Region Baden, denn an ihrem Wohnort beging er am darauffolgenden Tag eine Straftat: Um nicht erneut ein Ticket lösen zu müssen, entfernte er die vorhandene Stempelung mit Nagellackentferner. Anschliessend stempelte er das Ticket am Bahnhof Wettingen erneut und stieg damit in einen Zug Richtung Bern.

Kurz vor der Haltestelle Brugg wurde der 20-Jährige durch das Personal der SBB kontrolliert und wies auf Aufforderung das verfälschte Billett vor. Das Personal der SBB bemerkte die Manipulation an der Fahrkarte und auferlegte dem Beschuldigten eine Busse von 311 Franken für die Fahrpreisdifferenz, zuzüglich eines Zuschlags.

Doch damit ist nur das Schwarzfahren, oder wie es korrekt heisst, die Übertretung gegen das Personenbeförderungsgesetz, abgegolten. Gebüsst wurde der Mann nun auch wegen versuchten Betrugs. Die Geldstrafe über 900 Franken fällt bedingt aus, hinzu kommt eine Busse von 100 Franken sowie Strafbefehlsgebühren und Auslagen von zusammen 1056 Franken.