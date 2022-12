Strafanzeige «Aktennotiz aus Abfalleimer Burger»: Vorwürfe und neue Fakten in der Aargauer Polizeiaffäre Während das zuständige Innendepartement von Dieter Egli Vorwürfe in der Aargauer Polizeiaffäre zurückweist und seine Sicht der Vorgänge schildert, geben neue Details aus der Strafanzeige eines Polizeioffiziers gegen zwei Staatsanwälte Einblick, wie es zu und her ging bei Ermittlungen und wer welche Rolle spielte. Eine Aufarbeitung in sieben Kapiteln.

Exklusiv für Abonnenten

Nach den Enthüllungen von «Schweiz am Wochenende» und «Aargauer Zeitung» zu den Vorgängen rund um eine Strafanzeige des ehemaligen Polizeioffiziers Roland V. (Name geändert) gegen Staatsanwälte hat sich am Dienstagmorgen das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) zu Wort gemeldet. Dabei weist das Departement von Dieter Egli (SP) diverse Vorwürfe zurück. So habe die Kantonspolizei nicht eigenmächtig gegen leitende Staatsanwälte ermittelt, diese ausspioniert oder illegale Hausdurchsuchungen gemacht. Auch habe Eglis Generalsekretär den Polizisten bei dessen Anzeige nicht beraten.

Liest man allerdings die Strafanzeige von, die der AZ vorliegt, bleiben Widersprüche und offene Fragen. Was man von der Polizeiaffäre bisher weiss: ein Überblick.

Polizisten kontrollieren Fahrzeuge bei einer Anti-Einbruch-Aktion (22.11.19) Severin Bigler

Simon Burger, leitender Staatsanwalt in Zofingen-Kulm, liegt seit Jahren im Clinch mit der Kantonspolizei. Mehrfach kritisierte er eigenmächtiges Vorgehen der Polizei und fragwürdige Ermittlungsmethoden. Anderseits wurde letztes Jahr eine Strafanzeige gegen Burger eingereicht, in der dem Staatsanwalt unter anderem Amtsmissbrauch vorgeworfen wird.

Simon Burger, Leitender Staatsanwalt. AZ

Der Urheber der Anzeige ist ein Offizier der Kantonspolizei, der inzwischen aus dem Dienst ausgeschieden ist. Burger sagte dazu, sein Büro sei im Zug der Ermittlungen illegal durchsucht worden. «Ich wurde bespitzelt und interne Mails wurden weitergeleitet oder abgefangen.» Genau solche Ermittlungsmethoden habe er immer wieder kritisiert.

Die Anzeige von Polizeioffizier Roland V. richtet sich auch gegen Barbara Loppacher, Leiterin der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau. Burger hielt dazu fest: «Wenn zwei leitende Staatsanwälte gesetzwidrige Ermittlungsmethoden kritisieren und darum ins Visier der Kantonspolizei geraten, so stellt das einen Angriff auf den Rechtsstaat dar.»

Staatsanwältin Barabara Loppacher leitete u.a. die Ermittlungen im Vierfachmord von Rupperswil Alex Spichale

Der ausserordentliche Staatsanwalt Marco Amstutz kam zum Schluss, dass es keinen Grund gebe, die Vorwürfe gegen Burger und Loppacher in der Anzeige strafrechtlich zu verfolgen. Der ehemalige Polizeioffizier zieht den Entscheid ans Obergerichts weiter.

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) von SP-Regierungsrat Dieter Egli, zuständig für Polizei und Justiz, wollte nach zuerst keine konkrete Stellung zu den Vorwürfen nehmen, weil es sich um ein laufendes Verfahren handle. Am Dienstagmorgen verschickte die Staatskanzlei nun aber eine Stellungnahme zu den Vorgängen.

Das Departement weise die «in der Berichterstattung enthaltenen Behauptungen zurück, dass die Kantonspolizei einen leitenden Staatsanwalt ausspioniert und illegale Durchsuchungen von Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft durchgeführt hat». Die Kantonspolizei habe auch keine E-Mails abgefangen oder E-Mail-Konten überwacht, heisst es in der Mitteilung.

Fakt ist: Laut Strafanzeige, die der AZ vorliegt, hat eine Person in der Staatsanwaltschaft ein Dokument von Burger aus dem Altpapier gefischt und an Polizeioffizier V. weitergeleitet. Ob die Person dazu angestiftet wurde, ist nicht klar.

Das Dokument wurde der Anzeige beigelegt und darin folgendermassen: «24.02.2020 Datum Aktennotiz aus Abfalleimer Burger».

Das DVI stellt weiter Recherchen der Zeitung in Frage, wonach ein Polizist während seines Praktikums bei Staatsanwalt Burger interne Informationen an Polizeioffizier V. weitergegeben haben soll. Das DVI schreibt: Aufgrund von Abklärungen zu den Zeitverhältnissen und Abläufen könne ausgeschlossen werden, dass interne Informationen, die angeblich an den Polizeioffizier weitergeleitet worden sein sollen, von einem Kantonspolizisten stammen, der damals ein Praktikum bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm absolvierte.

Fakt ist: Beim Praktikanten handelt es sich um einen Vertrauten und engen Mitarbeiter von Polizeioffizier V. Laut Anzeige meldete «ein zu dieser Zeit bei der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm tätiger Stagier der Kantonspolizei (…) bestimmte Vorkommnisse» 2016 einem Wachtmeister mit besonderen Vollmachten. 2019 tauchte der Mann als Leiter eines umstrittenen Polizeieinsatzes wieder auf, den Staatsanwältin Loppacher als widerrechtlich kritisierte.

Hans Peter Fricker, Generalsekretär des DVI, habe eine beratende Rolle gespielt bei der Einreichung der Anzeige gegen die Staatsanwälte, schrieb die AZ am Montag aufgrund vorliegender Dokumente.

Der Kanton widerspricht dem. Der Anwalt des Polizeioffiziers habe dem Departement lediglich mitgeteilt, sein Mandant habe Kenntnis von strafbaren Handlungen und ersuche um Entbindung vom Amtsgeheimnis. «Aus der Information des Anwalts ging aber nicht hervor, dass bei diesen Straftaten ein Bezug zu leitenden Staatsanwälten besteht», schreibt das DVI.

Generalsekretär Fricker habe den Anwalt schriftlich auf die entsprechende Bestimmung in der Strafprozessordnung hingewiesen. Demnach seien Angehörige des Polizeikorps verpflichtet, alle strafbaren Handlungen, von denen sie in ihrer amtlichen Tätigkeit Kenntnis erhalten, sowie Verbrechen und Vergehen, von denen sie ausserhalb ihrer amtlichen Tätigkeit Kenntnis erhalten, anzuzeigen.

Der damalige Polizist V. stellt Frickers Rolle etwas offensiver dar. Demnach hat es nicht nur einen schriftlichen Kontakt, sondern auch ein Treffen gegeben. In der Anzeige schreibt der Polizeioffizier, er sei «zusammen mit dem Polizeikommandanten für den 4. März 2021 zu einer Besprechung eingeladen» worden.

Anlässlich dieser Besprechung habe ihm der Leiter des Rechtsdienstes in Anwesenheit des Generalsekretärs Hans Peter Fricker den Rückzug seines Akteneinsichtsgesuches empfohlen. Dies mit der Begründung, dass sich der Aufwand, jede Person, welche am aufsichtsrechtlichen Verfahren gegen Simon Burger mitgewirkt habe, um Einwilligung der Offenlegung ihrer Aussage schriftlich anzufragen, nicht rechtfertige.

«Ihnen erscheine die Einreichung einer Strafanzeige und die darauffolgende Strafuntersuchung durch einen ausserordentlichen Staatsanwalt einfacher, führte Hans Peter Fricker aus.»

So steht es in der Strafanzeige.

Den Entscheid, die Strafanzeige einzureichen, habe der Offizier als damaliger Mitarbeiter der Kantonspolizei selbstständig getroffen, betont Eglis Departement in seiner Stellungnahme.

Fakt ist allerdings auch: Der Polizist V. hat die Anzeige nicht nur als Privatperson, sondern auch im Namen der Kantonspolizei eingereicht. Marco Amstutz, der als ausserordentlicher Staatsanwalt aus Bern, die Strafanzeige prüfte, hat das 28-seitige Papier von Polizeioffizier V. klar als eine Strafanzeige der Kapo aufgefasst.

So heisst es in der Nichtanhandnahmeverfügung von Amstutz: «Mit Strafanzeige der Kantonspolizei Aargau, datiert auf den 09.06.2021» habe V. eine Anzeige gegen Simon Burger etc. eingereicht. Entsprechend war die Anzeige mit einem Briefkopf der Kantonspolizei versehen.

So oder so wird die Affäre noch länger die Behörden beschäftigen. Der ehemalige Polizist hat die Strafanzeige ans Obergericht weitergezogen. Gleichzeitig ist das Disziplinarverfahren gegen Simon Burger noch nicht abgeschlossen.

Das DVI hält derweil in seiner Stellungnahme fest, man werde «die aus ersten Abklärungen stammenden Erkenntnisse mit weiteren Untersuchungen zu Abläufen und Sachverhalten ergänzen und zu gegebener Zeit darüber informieren».

Das ist Politikerinnen wie SVP-Fraktionspräsidentin Désirée Stutz zu wenig: Sie will die Affäre nun im Büro des Grossen Rats behandeln lassen. Dabei müsse geklärt werden, ob es allenfalls eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) brauche.