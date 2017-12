«Ich bin der Meinung, dass die Strafanträge der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm schlichtweg zu gering sind», schreibt der Tierschutzaktivist Kurt Amsler in seinem Petitionsbrief an das Obergericht. Online hat der bekannte Unterwasserfotograf in Namen von «Animal Rights Switzerland/France» erneut bereits über 8300 Unterschriften gesammelt, damit das portugiesische Ehepaar, das im September 2016 zwei Rehpinscher in der Aare «entsorgt» hat, mit der Höchststrafe gemassregelt werde. Eine erste Petition an die Staatsanwaltschaft war auf 13 000 Unterschriften gekommen. Für die neue Petition hat sich Tierschützer Amsler ein Ziel von mindestens 10 000 gesetzt. «Wir übernehmen Verantwortung, weil Tiere selbst keine Stimme haben», erklärte er dazu kürzlich dieser Zeitung.