Die Zeit des Chaos ist vorbei. Stiller Has sind heute nicht mehr «diese komische Band», die bewusst ein sperriges Image pflegt und vor allem von Insidern heiss geliebt wird. Der erste Act der diesjährigen «Magic Night» präsentiert sich zugänglicher als früher, was sicher mit der neuen Bandkonstellation zusammenhängt. Galionsfigur ist aber nach wie vor Endo Anaconda, der es sich nicht nehmen lässt, zumindest bei seinen Texten ein bisschen verschroben zu sein. Wer genauer hinhört, entdeckt aber manche Wahrheit und auch den einen oder anderen feinen Witz. Doch der grosse Publikumsmagnet ist die Mundartband nicht. Jedenfalls sind noch nicht so viele Gäste vor der Bühne. Viele sind erst gerade angekommen und essen zuerst einmal gemütlich etwas oder stossen mit dem ersten Bier an.