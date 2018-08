Nach dem Volksnein zur Unternehmenssteuerreform III arbeitet das Bundesparlament unter enormem Zeitdruck an einer neuen Lösung für nicht mehr akzeptierte, umstrittene kanto-nale Steuerregimes. Im Juni veränderte der Ständerat die vom Bundesrat ausgearbeitete Steuervorlage 17 (SV 17) deutlich. Zum Beispiel verknüpfte er sie mit der AHV-Finanzierung, oder mit einem Entgegenkommen gegenüber den Kantonen bei der Dividenden-Teilbesteuerung oder bei der Kapitalsteuer. In der Septembersession beugt sich der Nationalrat über die Vorlage.

Doch was heisst das für die Kantone? Schon Ende Januar hat die Aargauer Regierung ihre Eckwerte zur Umsetzung der SV 17 dargelegt. Sie will nicht, dass auf die Steuerzahler Mehrkosten zukommen, die Wirtschaft soll die Reform selbst gegenfinanzieren, soweit dies nicht mit zusätzlichen Mitteln aus der direkten Bundessteuer geschieht. Doch wie sieht es nach den substanziellen Veränderungen der Vorlage durch den Ständerat aus? Dazu stellen Sabina Freiermuth, Fraktionschefin der FDP im Grossen Rat, und ihre Fraktionskollegen Gabriel Lüthy und Adrian Schoop drängende Fragen an die Regierung.