Insbesondere beim Ehepaar mit Bruttoeinkommen 50 000 Franken sei die Entlastung deutlich stärker. Penta: «Damit ist die Entlastung bei diesem Einkommen im Vergleich zu jener bei höheren Einkommensklassen nicht mehr am geringsten, sondern am stärksten.» Demnach sank die Steuerbelastung des Aargauer Ehepaars bei einem Bruttoeinkommen von 50 000 Franken um 44 Prozent, bei 100 000 Franken brutto im Jahr um knapp 27 Prozent, bei 200 000 Franken Jahreslohn immer noch um knapp 24 Prozent, bei 400 000 Franken um knapp 25 Prozent.

Die Entlastungen der letzten Jahre sind daher für das Finanzdepartement kein Argument, um die Entlastungen bei den höheren Einkommen rückgängig zu machen, wie es die SP mit der «Gegensteuer-Initiative» anstrebt. Denn, so Penta: «Hohe Einkommen profitierten in den letzten 20 Jahren nicht generell von stärkeren Steuersenkungen als die mittleren oder kleineren Einkommen.» Gegen gezielte Steuererhöhungen für höhere Einkommen spreche zudem, dass so die Bemühungen der letzten Jahre zur Erhaltung und Stärkung der Standortattraktivität des Aargaus für gut verdienende Steuerzahler wieder zunichte gemacht würden.

Auf Augenhöhe mit Zürich

Für die Menschen ist am Schluss entscheidend, wie viel Steuern sie tatsächlich zahlen, und wo der Aargau im Vergleich steht. Dies zeigen die Tabellen unten. Sie verdeutlichen zum Beispiel, dass eine verheiratete Person ohne Kinder mit brutto 50 000 bis 90 000 Franken im Aargau sogar günstiger fährt als in Zürich. Für eine verheiratete alleinverdienende Person mit zwei Kindern ist die Belastung im Aargau marginal höher als in Zürich. Dies ist ein Teil der Erklärung, dass so viele Familien in den Aargau zügeln, wo sie dafür von deutlich tieferen Mietzinsen profitieren.