Steuertelefon, Teil 2 «Kann ich sehr hohe Erneuerungskosten beim Haus steuerlich auf mehrere Jahre verteilen? Experten beantworten Fragen der AZ-Leserschaft zur Steuererklärung Bei unserer Steuertelefon-Hotline gingen viele Anfragen rund ums Eigenheim ein. Wir bringen diese und die Antworten der Steuerexperten Lukas Kretz (BDO AG Aarau) und Silas Rohner (VZ VermögensZentrum Aarau) separat ab. Hier erfahren Sie beispielsweise, ob man Hausräumkosten abziehen kann. Oder auch, ob man für ein nicht genutztes Zimmer Eigenmietwert zahlen muss.

AZ-Steuertelefon mit den beiden Aarauer Steuer-Experten Silas Rohner (VZ VermögensZentrum, links) und Lukas Kretz (BDO AG).

Ich habe an einem Steilhang ein Haus gekauft. Jetzt drohte der Hang abzurutschen. Ich musste sehr viel Geld investieren, um ihn zu stabilisieren. Kann ich das abziehen?

Silas Rohner: Wenn die Hangstabilisierung neu ist, gilt das kantonale Merkblatt Liegenschaftsunterhalt. Grundsätzlich kann man das nicht abziehen. Abzugsfähig sind nur die Aufwendungen für den Ersatz von bereits bisher bestandenen Hangsicherungen.

Wir wohnen in einem Einfamilienhaus, das uns gehört. Wir sanieren dieses Jahr das Dach und erstellen zusätzliche eine Photovoltaikanlage. Das kostet über 100 000 Franken. Kann ich diese Kosten auf mehrere Jahre verteilen?

Rohner: Da es sich um werterhaltenden Unterhalt und Massnahmen im Energiesparbereich handelt, können Sie den Betrag voll abziehen. Wenn er Ihr steuerbares Reineinkommen übersteigt, können Sie den darüber hinaus gehenden Teil der Kosten im Jahr darauf abziehen. Es gibt dafür extra ein zweiseitiges Formular «Übertragung von Liegenschaftskosten auf Folgeperiode». Dieses zeigt, wie es geht. Falls Sie das Formular nicht haben, können Sie es auf der Homepage des kantonalen Steueramts herunterladen, wie alle anderen Formulare und eine Wegleitung für die Steuererklärung übrigens auch.

Und wenn ich das Haus stattdessen abbreche und neu baue?

Lukas Kretz: Dann können Sie die Rückbaukosten abziehen, die Neubaukosten dann aber natürlich nicht.

Wir haben die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt und eine Photovoltaikanlage erstellt. Für beides wurden uns letztes Jahr Förderbeiträge zugesprochen. Doch erst einer der Beträge wurde bereits bezahlt. Was trage ich jetzt da wann ein?

Kretz: Sie haben die vollen Unterhaltskosten dafür letztes Jahr bezahlt, da können Sie sie auch voll abziehen, wenn der Förderbeitrag noch nicht da war. Wenn er noch nicht ausbezahlt wurde, müssen Sie ihn in der nächsten Steuererklärung unter dem «übrigen Einkommen» deklarieren.

Wir haben unser Haus geräumt, das kostete 2500 Franken. Wo kann ich diese Kosten eintragen?

Rohner: Gar nicht. Dabei handelt es sich um Lebenshaltungskosten, welche nicht abzugsfähig sind. Diese Kosten gehen voll zu Ihren Lasten.

Solaranlage auf einem Privathaus. Hier handelt es sich um eine Massnahme im Energiesparbereich. Bild: Boris Bürgisser

Wir haben letztes Jahr das Haus unseres Vaters verkauft. Was dürfen wir jetzt bei der Steuererklärung nicht vergessen?

Kretz: Wenn er es selbst bewohnt hat, muss er den Eigenmietwert pro rata (also bis zum Tag des Verkaufs) versteuern. Easy Tax berechnet den Betrag automatisch, wenn Ihr Vater das Verkaufsdatum eingibt. Eintragen und pro rata abziehen kann er natürlich auch die bezahlten Hypothekarzinsen und die Liegenschaftsunterhaltskosten. Denken Sie aber daran, dass beim Stichtag 31.12.2021 im Vermögen nicht mehr das Haus deklariert werden muss. Der erzielte Ertrag dürfte auf seinem Konto sein. Dessen Höhe deklariert er ja ohnehin.

Wir haben Ende Juni 2021 unser Haus verkauft. Müssen wir da überhaupt noch Eigenmietwert bezahlen?

Rohner: Ja, für das erste Halbjahr 2021. Tragen Sie im System den Verkaufstag ein. Easy Tax berechnet dann den Betrag, der Ihnen als Eigenmietwert zum Einkommen zugeschlagen wird.

Seit unsere Kinder ausgezogen sind, ist unser Haus für uns zu gross. Wir nutzen nicht mehr alle Zimmer. Muss ich trotzdem den ganzen Eigenmietwert versteuern?

Kretz: Ihre Frage zielt auf einen Unternutzungsabzug. Im Gegensatz zu anderen Kantonen (wie zum Beispiel Zürich) kennt der Kanton Aargau für die Kantons- und Gemeindesteuern keinen solchen Abzug. Hingegen kann bei der direkten Bundessteuer ein Unternutzungsabzug geltend gemacht werden. Dazu müssen Sie aber nachweisen, dass tatsächlich ein Zimmer unbenutzt ist. Das Zimmer darf weder als Abstellraum noch als Gästezimmer, etc. verwendet werden.

Als Stockwerkeigentümer zahle ich jedes Jahr in einen Erneuerungsfonds ein. Kann ich das abziehen?

Rohner: Ja, Einlagen in den Reparatur- oder Erneuerungsfonds von Stockwerkeigentumsgemeinschaften sind abzugsfähig, sofern diese Mittel nur zur Bestreitung von Unterhaltskosten für die Gemeinschaftsanlagen verwendet werden können. Es empfiehlt sich, sich von der Verwaltung eine detaillierte Abrechnung erstellen zu lassen, aus der man genau ersehen kann, welche Kosten zum Beispiel für den Unterhalt der Heizung, für den Hauswart usw. angefallen sind. Die reinen Verbrauchskosten (wie beispielsweise Energiekosten) können Sie aber in der Steuererklärung nicht abziehen. Diese gehören zu ihren normalen Lebenshaltungskosten.

Unsere Verwaltung schickt uns zwar eine Nebenkostenabrechnung. In der sind die abzugsfähigen Kosten aber nicht separiert. Lohnt es sich für mich, das selbst aufzuschlüsseln, oder sollen wir einfach die Pauschale geltend machen?

Kretz: Bitten Sie die Verwaltung doch, das künftig aufzuschlüsseln. Alle Stockwerkeigentümer wären froh drum. Dann muss es nur eine Stelle für alle rechnen. Solange sie es nicht tut, lohnt es sich in der Regel für Sie, dies selbst zu tun. In der Regel sind die abzugsfähigen Kosten bei Stockwerkeigentümern nämlich höher als die Pauschale. Abziehbar sind sämtliche Unterhalts- und Reparaturkosten, die Kosten des Hauswarts, die Einzahlungen in den Erneuerungsfonds sowie die Kosten der Hausverwaltung.

Wir zahlen jeweils ja in den Erneuerungsfonds ein. Muss ich den eigentlich deklarieren?

Kretz: Ja. Tragen Sie ihr anteilsmässiges Guthaben (inkl. Zins) in der Steuererklärung als Vermögen ein.

Mein Mann und ich haben vor vielen Jahren ein Haus gekauft. Vor einiger Zeit haben wir uns getrennt, jetzt sind wir geschieden. Ich habe das Haus übernommen, mein Mann bekam dafür Geld aus meiner Pensionskasse. Was muss ich jetzt wo eintragen?

Kretz: Da Sie bisher das Haus bereits vollumfänglich in ihrer Steuererklärung deklariert haben, ändert sich mit der Übertragung nichts in der bisherigen Deklaration. Unter den Bemerkungen können Sie aufführen, dass Sie das Haus jetzt zu Alleineigentum übernommen haben.

Fragen zu Schenkungen an die eigenen Kinder

Wir haben unser Ferienhaus im Ausland unseren Söhnen verschenkt, haben aber weiterhin das Nutzungsrecht. Was heisst das jetzt steuerlich?

Kretz: Sie sind als Nutzniesser für das Haus weiterhin steuerpflichtig wie bisher. Aus steuerrechtlicher Sicht ändert sich für Sie dadurch nichts. Dies geschieht erst, wenn Sie den Söhnen auch das Nutzungsrecht übertragen. Ich empfehle Ihnen aber, diese Schenkung an Ihre Söhne in der Steuererklärung unter Bemerkungen zu deklarieren.

Wir wollen unseren Kindern je 100'000 Franken schenken, gewissermassen als Erbvorbezug. Wie müssen wir das eintragen, sie wohnen nämlich in drei verschiedenen Kantonen.

Kretz: In welchem Kanton Ihre Kinder wohnen, ist in diesem Fall unerheblich, entscheidend ist, dass Ihr Wohnsitz im Kanton Aargau ist. Schenkungen an direkte Nachkommen unterliegen im Kanton Aargau nicht der Schenkungssteuer. Ihre Kinder müssen die Beträge dann selbstverständlich beim Vermögen eintragen, und Ihr Vermögen sinkt entsprechend.