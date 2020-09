Steuersenkungen wegen Corona? Da gehen die Meinungen im Wahl-Talk zwischen Binder (CVP) und Suter (SP) auseinander

Gleich zu Beginn stellt SP-Präsidentin Gabriela Suter die These auf, dass im Kanton zu wenig politisiert wird. Und zwar nicht erst seit Corona. Für Suter liegt es an der Regierung, für Binder an zu seltenen Sitzungen.

Suter: «Es ist seit Jahren ein Problem im Kanton Aargau, dass zu wenige neue Geschäfte kommen. Auch von Seiten der Regierung. Da wollen wir in der nächsten Legislatur mehr Druck aufsetzen.»

Binder: «In meinen Augen ist es ein klarer Demokratieverlust, wenn so viele Grossratssitzungen abgesagt werden. Offenbar droht das Parlament gegenüber Regierung und Verwaltung an Bedeutung zu verlieren. Das ist enorm schade für die Meinungsbildung in diesem Kanton und das muss sich ändern.»