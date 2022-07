Steuern Keine Mehrkosten für Unternehmen, aber 20 Millionen Franken mehr für den Aargau Die Aargauer Regierung legt die Botschaft für eine sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung vor. Sie reagiert damit auf OECD-Pläne für eine Mindeststeuer von 15 Prozent für bestimmte international tätige Firmen. Dem Aargau bringt dies willkommene Einnahmen.

Kostenmässig ändert die Vorlage für betroffene Firmen nichts, der Kanton bekommt aber Steuern, die sonst ins Ausland fliessen. Christian Beutler / KEYSTONE

Die OECD führt neue Regeln ein. Diese sehen vor, dass Gewinne von niedrig besteuerten ausländischen Tochtergesellschaften im Land der

Muttergesellschaft höher besteuert werden, sofern der Mindestbesteuerungssatz von 15 Prozent unter-

schritten wird. Die verschiedenen Staaten können jedoch auch weiterhin eigene Mindestbesteuerungsschwellen festlegen (sogenannte Hinzurechnungsbesteuerungsregeln; CFC-Rules).

Um eine sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung im Ausland zu verhindern, kann eine einzelfallweise Gewinnsteuersatzerhöhung vorgesehen werden. Damit können international tätige Konzerne für ihre Geschäftseinheiten im Aargau auf ein OECD-konformes oder nach ausländischem Recht vorgesehenes Besteuerungsniveau gelangen, ohne dass generell der aargauische Gewinnsteuersatz erhöht werden muss.

Ausländische Mindeststeuer muss in jedem Fall erhoben werden

So könne sichergestellt werden, argumentiert der Regierungsrat in einer gestern publizierten Vorlage an den Grossen Rat, dass die Differenz zur ausländischen Mindeststeuer, welche in jedem Fall von den betroffenen Unternehmen entrichtet werden muss, im Aargau und nicht im Ausland erhoben wird. Für die Unternehmen sei es von Interesse, die von der OECD geforderten zusätzlichen Steuerabgaben in ihrer angestammten Steuerheimat zu erbringen.

Keine Mehrkosten für Unternehmen – aber potenzielle Mehreinnahmen

Die von der Gewinnsteuersatzerhöhung betroffenen Firmen zahlen mit der vorgeschlagenen Regelung gleich viel Steuern. Diese werden aber im Aargau und nicht im Ausland erhoben. Die potenziellen Mehreinnahmen können für 2023 laut Vorlage bis zu 20 Millionen Franken betragen. Die Regierung verweist darin aber auch auf Unsicherheit bei deren Berechnung.

Die Zusatzsteuer betrifft international tätige Unternehmen, nicht aber rein national operierende Unternehmen, selbst wenn ihr Umsatz über 750 Millionen Euro beträgt.

Es eilt, weil die OECD enorm Tempo macht

Weil die neue OECD-Regelung voraussichtlich schon ab Anfang 2023 gilt, besteht für den Aargau dringender Handlungsbedarf. Das macht die Regierung in der Vorlage geltend. Zuvor hatte sie die Parteien in einer Blitzvernehmlassung um ihre Meinung gefragt, und Zustimmung geerntet. Eine dabei eingegangene Forderung, die erwarteten Erträge den Gemeinden zukommen zu lassen, lehnt die Regierung allerdings ab. Sie schlägt den gleichen Verteiler vor wie für die ordentlichen und die Patentboxgewinne.

Es eilt also. Deshalb soll die Vorlage schon im September im Grossen Rat ein erstes Mal behandelt werden und - wenn alles klappt - am 1. Januar 2023 in Kraft treten.