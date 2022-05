Steuergesetz 20 Millionen Franken für den Aargau im kommenden Jahr dank globaler Mindeststeuer? Die Regierung will das Steuergesetz rasch ändern, damit Kanton und Gemeinden schon 2023 von höheren Einnahmen profitieren. Grundlage ist die Regelung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gegen Steuervermeidung und Gewinnverlagerungen.

Finanzdirektor Markus Dieth will dafür sorgen, dass grosse internationale Unternehmen ab 2023 einen Teil ihrer Steuern im Aargau zahlen – und sich die Kassen von Kanton und Gemeinden füllen. Britta Gut/Zvg/AZ

Vor der Abstimmung über das neue Steuergesetz in knapp zwei Wochen wird intensiv über die Ausfälle diskutiert, die wegen der Gewinnsteuersenkung auf Kanton und Gemeinden zukommen. Jährlich würden bei einem Ja mehrere Dutzend Millionen Franken an Einnahmen fehlen. Mehr Steuereinnahmen von Firmen für den Aargau könnte hingegen die globale Mindeststeuer für internationale Unternehmen bringen.

Diese sieht vor, dass Gewinne von niedrig besteuerten ausländischen Tochtergesellschaften im Land der Mutterfirma höher besteuert werden, wenn der Mindeststeuersatz von 15 Prozent unterschritten wird. Diese Regelung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) tritt bereits per 1. Januar 2023 in Kraft, eine nationale Umsetzung ist in der Schweiz erst für 2024 geplant.

14 Millionen für Kanton, 6 Millionen für Gemeinden

So lange will man im Aargau nicht warten: Der Regierungsrat hat eine Änderung des Steuergesetzes in die Vernehmlassung geschickt, damit der Kanton schon nächstes Jahr von diesen Einnahmen profitieren kann. Wird die Gesetzesänderung im Grossen Rat angenommen, rechnet der Regierungsrat für 2023 mit zusätzlichen Erträgen von 14 Millionen Franken für den Kanton und 6 Millionen Franken für die Gemeinden.

Betroffen von der geplanten Regelung sind laut Mitteilung des Kantons international tätige Unternehmen mit Umsatz über 750 Millionen Euro, nicht aber rein national operierende Firmen. Um eine sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung im Ausland zu verhindern, könnte für diese Konzerne eine einzelfallweise Gewinnsteuersatzerhöhung vorgesehen werden, teilt die Staatskanzlei mit.

So könnten international tätige Unternehmen für ihre Geschäftseinheiten im Aargau auf ein OECD-konformes oder nach ausländischem Recht vorgesehenes Besteuerungsniveau gelangen, ohne dass generell der aargauische Gewinnsteuersatz erhöht werden muss.

Der Kanton hält fest, die von der individuellen Erhöhung des Gewinnsteuersatzes betroffenen Unternehmen würden mit der vorgeschlagenen Regelung insgesamt gleich viel Steuern zahlen. Diese würden einfach im Aargau und nicht im Ausland erhoben. Für die Unternehmen sei es von Interesse, die von der OECD geforderten zusätzlichen Abgaben in ihrer angestammten Steuerheimat bei den hiesigen Steuerbehörden zu erbringen.

Markus Dieth: Für Firmen gibt es keine Mehrkosten

Dazu lässt sich Regierungsrat und Finanzdirektor Markus Dieth in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Mit der Einführung der aargauischen Zusatzsteuer stellen wir sicher, dass die Differenz zur ausländischen Mindeststeuer im Aargau bezahlt werden kann und nicht im Ausland.»

Und mit einer raschen Umsetzung sichere die Regierung den Gemeinden und dem Kanton mögliche Mehreinnahmen von 20 Millionen Franken. Für die Unternehmen entstünden keine Mehrkosten, betont Dieth.

Die Gesetzesänderung ist bis am 27. Mai in der Anhörung. Der Aargau wäre übrigens auch nicht der erste Kanton, der diese Regel einführt. Zug, Waadt, Luzern, Schwyz, Graubünden und Thurgau kennen heute schon eine entsprechende Gesetzesregelung.