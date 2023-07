Stein/Seengen Verfolgungsjagd im Maisfeld: Polizeihunde schnappen Einbrecher – zwei Autoknacker festgenommen In Stein nahm die Polizei am späten Dienstagabend zwei Männer fest, die sich an parkierten Autos zu schaffen gemacht hatten. In einem Maisfeld bei Seengen spürte die Polizei später ein Duo auf, das zuvor versucht hatte, in ein Haus einzubrechen.

Eine Augenzeugin beobachtete am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr, wie sich zwei Unbekannte an einem parkierten Auto in Stein zu schaffen machten. Sie alarmierte die Polizei, die sich sofort auf die Suche machte. Wenig später wurden zwei Verdächtige festgenommen. Laut Mitteilung der Kantonspolizei handelt es sich um zwei algerische Asylbewerber im Alter von 21 und 23 Jahren.

Etwas später in der Nacht, gegen 23.30 Uhr hörte eine Anwohnerin in Seengen dumpfe Schläge. Sie verständigte zunächst einen Nachbarn, der die Herkunft der Geräusche ausmachen konnte: Bei einem Nachbarhaus, dessen Bewohner derzeit in den Ferien sind, entdeckte er zwei Personen. Ein junger Mann war auf das Vordach gestiegen und hatte dort versucht, die Scheibe des Hauses einzuschlagen.

Als die zwei bemerkten, dass sie entdeckt wurden, ergriffen sie die Flucht. Die alarmierte Polizei startete eine Fahndung und sichtete die beiden bald ausserhalb des Dorfes. Die Flüchtigen versuchten sich in einem Maisfeld zu verstecken. Der 19-jährige Schweizer aus dem Freiamt wurde wenig später festgenommen. Seine Komplizin, eine 18-jährige Schweizerin aus dem Seetal, konnte schliesslich mit Hilfe von zwei Polizeihunden auch festgenommen werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (phh)

