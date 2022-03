Stein Polizei nimmt zwei mutmassliche Kriminaltouristen fest In Stein haben zwei zunächst Unbekannte am Donnerstagnachmittag versucht, in ein Haus einzubrechen. Auf der Fahndung konnte die Grenzwache zwei mutmassliche Kriminaltouristen unter dringendem Tatverdacht festnehmen.

Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Schulstrasse in Stein kehrte am Donnerstag kurz nach 16 Uhr nach Hause zurück. Wie die Aargauer Kantonspolizei schreibt, ertappte dieser in seinem Garten «zwei junge Burschen», die um sein Haus geschlichen seien. Beim Anblick des Mannes rannten sie weg.

Der Mann verständigte – richtigerweise – sofort die Polizei. Diese löste sogleich eine Fahndung aus. Nur Minuten später habe die eine Patrouille der Grenzwache die beiden Verdächtigen gesichtet und arretierte sie.

Die Kantonspolizei schreibt, dass es sich um zwei Franzosen im Alter von 14 und 15 Jahren gehandelt habe. Beide haben keinen Wohnsitz in der Schweiz. Inzwischen fand die Polizei beim betroffenen Wohnhaus Spuren eines Einbruchsversuchs. Auch stellte sie ein weggeworfenes Einbruchswerkzeug sicher.

