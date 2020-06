Steigende Arbeitslosenzahlen: Ältere Aargauer auf Jobsuche brauchen mehr Hilfe

In der laufenden Sommersession entscheiden die eidgenössischen Räte über die Schaffung einer Überbrückungsrente für über 60-Jährige. Ausser bei der SVP kommt die Vorlage bei den meisten Aargauer Volksvertretern gut an. Noch wird um wichtige Details gestritten. Nächste Woche soll der Entscheid fallen. In Kraft treten soll das Gesetz über die Überbrückungsrente 2021.

Mentoring gegen hohe Langzeitarbeitslosigkeit

Dass Handlungsbedarf bei Arbeitslosigkeit besteht, zeigen auch die Aargauer Arbeitslosenzahlen vom April. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um ein ganzes Prozent gestiegen und liegen aktuell bei 3,4 Prozent. Über 50-jährige Erwerbslose können unter der Arbeitslosigkeit besonders leiden. Es trifft sie zwar nicht aussergewöhnlich häufig, aber wenn, dann oft für eine aussergewöhnlich lange Zeit.