Bereit für die Klimademo in Aarau», twitterte SP-Präsidentin Gabriela Suter am Samstagmorgen und zeigte ein selbst gebasteltes Plakat mit der Aufschrift «Der Klimawandel wartet nicht», dazu ein aufgemalter Globus in Form einer Sanduhr. Fast gleichzeitig kündigte die grüne Ständeratskandidatin Ruth Müri ebenfalls auf Twitter an: «Unterwegs zur Klimademo in Aarau . . .», ebenfalls ausgerüstet mit einem Klima-Plakat.

Die beiden Politikerinnen waren zwei von Hunderten, die am Samstag in der Aarauer Innenstadt gegen die Klimapolitik protestierten. Auch Cédric Wermuth, Ständeratskandidat SP, und Daniel Hölzle, Grünen-Präsident, waren an der Kundgebung zu sehen.

Die Demonstrationen sind zwar von Schülerinnen und Schülern organisiert und tragen explizit keine Parteifarben. Aber wer das Thema Klimawandel ernst nimmt und das politisch ummünzen will, markiert jetzt Präsenz.

Bilder von der Klimawandel-Demonstration in Aarau: