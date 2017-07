Stefanie Pederiva fühlt sich sicher und strahlt Zufriedenheit aus. In ihrem Leben hat vieles so geklappt, wie sie es sich erwünscht hatte. Vor allem ihre Familie ist ihr wichtig, ihre drei Kinder.

Danach gefragt, was ihr Angst macht, spricht die Ärztin die aktuelle Weltlage an. «Ich habe Angst, dass die politische Lage sich verschärft», sagt sie. Die soziale Sicherheit, in der sie sich befindet, ist plötzlich noch kostbarer geworden. Denn: «Aktuell ist da eine Unsicherheit, wie ich sie in den letzten Jahrzehnten nie erlebt habe.»

Stefanie Pederiva ist mir ihren Ängsten nicht allein – auch andere unserer Interviewpartnern beobachten das Weltgeschehen mit zunehmender Beklemmung: