Staufen überflügelt alle – so stark ist Ihre Gemeinde gewachsen oder geschrumpft

Der Aargau wächst. Im vergangenen Jahr stieg die Bevölkerung um 1,2 Prozent oder 8037 Personen an. Überflieger ist Staufen: Die Gemeinde im Seetal zählte Ende des letzten Jahres 538 neue Einwohner, wie aus der kantonalen Bevölkerungsstatistik hervorgeht. Das entspricht einem Wachstum vom 16 Prozent – dieses ist doppelt so hoch wie in Remigen als Gemeinde, die am zweitstärksten zugelegt hat.

Auch der Ruf, ein Steuerparadies zu sein, sei für Neuzuzügler attraktiv. Die Zahlen geben ihm recht: Fast 700 Personen sind 2019 neu zugezogen, nur rund 200 verliessen die Gemeinde. Weiter nennt Moser die gute Verkehrsanbindung in der Region sowie die "gute Wohnsituation" – Staufen hat vor über zehn Jahren flächendeckend Tempo 30 eingeführt, zudem gibt es keine grossen Verkehrsachsen, die durchs Dorf führen. "Das ist das, was die jungen Leute heute suchen", so Moser.

Die neuen Gesichter, neuen Ideen, die ins Dorf einziehen, erlebt der Ammann als positiv. "Das beflügelt die Gemeinde", so Moser. Zudem sei die gute finanzielle Positionierung von Staufen auch den Neuzuzüglern zu verdanken.

Ein sprunghaftes Wachstum stellt eine Gemeinde aber auch vor Herausforderungen. Eine frühzeitige Planung von Infrastrukturbauten ist laut Ammann Moser enorm wichtig. "Wir versuchen die steigende Einwohnerzahl mit den bereit realisierten Projekten Schulhaussanierung und Gemeindehausneubau sowie den zukünftigen Projekten Sporthallenbau und Kindergartenneubau abzudecken", sagt Moser.

In den kommenden Jahren dürfte das starke Bevölkerungswachstum in Staufen wieder abflachen. Moser rechnet damit, dass sich die Einwohnerzahl bei etwa 4500 einpendeln wird: "Die Baulandreserven sind allmählich aufgebraucht."

Mellikon bildet Schlusslicht

Neben Staufen wuchs die Bevölkerung in 152 der 211 Aargauer Gemeinden – in 33 sogar um mindestens 3 Prozent. In 58 Gemeinden kam es im vergangenen Jahr zu einem Bevölkerungsrückgang. Dieser betrug in 29 Gemeinden ein Prozent oder mehr.

Ein klares räumliches Muster des Bevölkerungswachstums sei in der Karte nicht zu erkennen, heisst es im Jahresbericht: Das Wachstum erreicht nicht nur in einer Zentrumsgemeinde einen hohen Wert, sondern lag auch in zahlreichen ländlichen Gemeinden bei 2 Prozent oder darüber.

Auf Bezirksebene stieg die Bevölkerungszahl im vergangenen Jahr in allen elf Bezirken. In Lenzburg war die Zunahme am höchsten, in Rheinfelden liegt der Wert am tiefsten.