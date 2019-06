Auf der A3-Ausfahrt bei Brugg hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet, der einige Verkehrsbehinderungen bis nach Brugg verursacht. In den Unfall (Gemeindegebiet Lupfig) waren laut Kantonspolizei mehrere Fahrzeuge involviert. Laut TCS-Verkehrsdienst staut sich der Verkehr zwischen dem Habsburg-Tunnel und der verzweigung Birrfeld. Ambulanzen und Polizei sind vor Ort.

Buchs, 23. Juni: Kollision auf der Autobahn: 43-Jährige und 31-Jähriger prallen zusammen – Blutentnahme angeordnet

Dank aufmerksamen Passanten konnte die Polizei zwei Diebe festnehmen. Sie waren zuvor in einen Laden in Othmarsingen eingebrochen und befanden sich mit dem Auto auf der Flucht.

Ein Motorradfahrer kam am Sonntag in Richtung Staffelegg-Passhöhe fahrend von der Strasse ab. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei nahm ihm den Lernfahrausweis vorläufig ab. Zudem musste er sicher einer Blut- und Urinentnahme unterziehen.

Beim Autobahnanschluss T5 in Buchs prallten am Sonntag zwei Fahrzeuge zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Eine Volvo-Fahrerin aus der Innerschweiz dürfte den Vortritt missachtet haben.

Am Samstag kurz vor 13 Uhr wollte ein Fahrradlenker von der Gheidstrasse herkommend in die Bremgartenstrasse einbiegen. Ersten Erkenntnissen zu Folge missachtete er dabei die Signalisation "kein Vortritt" und es kam zur Kollision mit einem Lastwagen. Dabei wurde der 47-jährige Fahrradlenker schwer verletzt. Er wurde ins Spital überführt. Während der Unfallaufnahme musste die Strasse komplett gesperrt werden, teilt die Kantonspolizei mit. Die Staatsanwaltschaft Baden hat ein Strafverfahren eröffnet.

Wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage war die Linie zwischen Baden und Turgi am Dienstagnachmittag teilweise eingeschränkt.

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Autobahn A1 kurz vor dem Autobahnrastplatz Würenlos zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lastwagen fuhr um 13.40 Uhr in Fahrtrichtung Bern in die Mittelleitplanke. Ein Renault Clio war ebenfalls in den Unfall verwickelt. Das Auto wurde beschädigt. Rasch bildete sich Stau. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau war zunächst mit starken Behinderungen über den Feierabendverkehr hinaus zu rechnen. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, das Gebiet Limmattal zwischen Dietikon und Neuenhof zu meiden. Kurz vor 17 Uhr meldete sie, die Unfallstelle sei geräumt und alle Spuren seien wieder befahrbar.

Ein 45-jähriger Slowene aus der Region fuhr am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr uf der A3 von Eiken in Richtung Zürich. Bei Oeschgen geriet er aus noch nicht geklärten Gründen nach rechts und kollidierte in der Folge mit der Randleitplanke.

In einer langgezogenen Linkskurve verlor er auf der leicht abschüssigen Hauptstrasse die Kontrolle über den Wagen. Dieser geriet folglich schleudernd auf die Gegenfahrbahn. Dort nahte in diesem Augenblick ein Motorrad, welches dann heftig gegen das Heck des Autos prallte.

Der Unfall ereignete sich am Freitag um 19.40 Uhr auf der Langenthalerstrasse in Strengelbach. In einem kleinen Citroën-Lieferwagen fuhr ein 19-jährige Türke von Vordemwald kommend in Richtung Dorfzentrum.

Bei einem Festanlass brach in der Nacht auf Samstag bei der Waldhütte in Beinwil am See ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte diesen frühzeitig löschen. Fünf Personen wurden ins Spital gebracht. Die Ursache ist noch unklar.

Eine Ambulanz brachte den 48-jährigen Schweizer zur Untersuchung ins Spital. Dort zeigte sich, dass er unverletzt, aber stark alkoholisiert war. Der Atemlufttest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab. Am Auto entstand Totalschaden.

Über eine Strecke von mehreren hundert Metern kollidierte ein Mitsubishi bei einer Irrfahrt am Freitag, gegen 17.30 Uhr, in Sins mit Baustellenabschrankungen, Signalen und einem Hydranten. Zudem kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Die Irrfahrt endete bei der Abzweigung in Richtung Aettenschwil mit dem Zusammenstoss gegen ein weiteres Strassensignal.

In Richtung Zürich fahrend war er zuvor im Bereich des Anschlusses Neuenhof vom rechten Fahrstreifen abgekommen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 15'000 Franken. Auch dieser Alkoholunfall führte zur sofortigen Abnahme des Führerausweises.

Mit rund 0,8 Promille prallte ein 23-jähriger Schweizer am Samstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr auf der A1 bei Neuenhof gegen die Mauer am Fahrbahnrand, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Wegen einer Bagatelle holte ein Mann gestern Abend in Lenzburg eine Schrotflinte und bedrohte damit am Lenzburger Bahnhof mehrere Personen. Die Polizei nahm den 39-Jährigen noch in der Nacht fest.

Zwei Kinder spielten am Samstag in einem parkierten Auto. Dieses geriet ins Rollen und erfasste dabei eines der Kinder. Ein Rettungshelikopter flog den vierjährigen Knaben mit schweren Verletzungen ins Spital.

Der betroffene Wagen war am frühen Sonntagabend in der gemeinsamen Garage eines Mehrfamilienhauses an der Oberen Wanne in Birrwil parkiert. Anwohner bemerkten um 19.30 Uhr plötzlich Rauch, der aus der Garage drang.

Bei einer gemeinsamen Fahndungsaktion der deutschen Bundespolizei und der Schweizer Zollfahndung wurde am Samstag in Kaiserstuhl unter anderem ein Kokainschmuggler festgenommen. Der 29-jährige Bosnier führte 1,2 Kilo Kokain in seinem Auto mit. Ausserdem präsentierte er den Einsatzkräften einen gefälschten Führerausweis. Für die Fahndungsaktion wurde ein Super-Puma-Helikopter der Schweizer Armee eingesetzt. (sda/mwa)

Ein 24-jähriger Mann ist am Donnerstag auf einer Strasse in Dottikon von einem Unbekannten niedergeschlagen und mittelschwer verletzt worden. Der Schweizer begab sich selbstständig ins Spital.

Dieser wird an die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg angezeigt und wurde an Ort und Stelle mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt.

Am frühen Donnerstagbend führte die Polizei Oberes Fricktal an der Hauptstrasse in Sisseln, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 50 km/h.

Der Mann war um 20.15 Uhr mit seinem Motorroller von der Salinenstrasse abgekommen und prallte frontal in einen Beleuchtungskandelaber, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Er wurde ins Wiesland geschleudert und blieb liegen.

Bei einem Selbstunfall hat sich ein 49-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend in Rheinfelden AG schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog den Mann ins Spital.

Die Aargauer Kantonspolizei hat über Pfingsten mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen im ganzen Kanton durchgeführt. Dabei entzog sie 26 Lenkerinnen und Lenkern den Führerausweis, wie es in einer Mitteilung heisst. Grund waren Tempoüberschreitungen sowie Alkohol respektive Drogen am Steuer.

Die Atemluftmessung ergab einen Wert von umgerechnet 1.6 Promille. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab. Am Fahrzeug sowie am Baum entstand Sachschaden in der Höhe von 4'500 Franken. Verletzt wurde niemand.

Kurze Zeit später konnte der Lenker an dessen Wohnort angehalten werden. Gemäss Aussagen fuhr dieser auf der Bahnhofstrasse vom Bahnhof herkommend und kollidierte beim Einmünden in die Marktmattenstrasse mit dem Baum. Die Kantonspolizei stellte fest, dass der 27-jährige Angolaner alkoholisiert war.

Am Pfingstmontag erfuhr die Polizei kurz nach 9 Uhr, dass ein Fahrzeug in Lenzburg mit einem Baum kollidiert sei. Der Lenker sei dann weitergefahren.

Am Pfingstmontag wurde die Polizei kurz vor 18.30 Uhr benachrichtigt, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Staufergutstrasse ein Brand ausgebrochen sei. Das Treppenhaus sei bereits mit Rauch gefüllt und Wohnungsbesitzer könnten die Wohnungen nicht mehr verlassen.

In ihrem Toyota war die 22-Jährige am Dienstagabend gegen ein Uhr nachts auf der Autobahn in Richtung Basel unterwegs. Bei Hornussen kam sie rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Randleitplanke. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen über die Fahrbahn geschleudert, worauf er noch gegen die Mittelleitplanke stiess.

Am Mittwochmorgen ereignete sich an er Luzernerstrasse in Sins ein Verkehrsunfall. Eine Fussgängerin mit Kinderwagen wurde von einem Lastwagen erfasst. Die 19-jährige Frau wurde mittelschwer verletzt; die zwei Kinder im Alter von 8 Monaten und 2 Jahren leicht.

In der Autobahnausfahrt Rothrist fuhr am Sonntagabend ein Auto in eine Leitplanke. Die Insassen wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 9000 Franken. Die Polizei nahm dem Fahrer den Führerausweis am Unfallort ab. (mwa)

Am Samstagabend hat sich im Boowald ein Selbstunfall ereignet. Ein 26-jähriger Töfffahrer fuhr mit seinem Motorrad aus Richtung St. Urban in Richtung Vordemwald. Wie ein Zeuge der Aargauer Kantonspolizei berichtet, verlor der Lenker die Kontrolle über seine Maschine, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte anschliessend mit einem Baum.

Der Unfallverursacher wurde leicht am Arm verletzt. Der Sachschaden am Lieferwagen beläuft sich auf rund 30'000 Franken, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Vor dem Dorfeingang Bettwil ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Selbstunfall gekommen. Gegen 2.30 Uhr geriet ein Lieferwagen in einer Linkskurve teilweise von der Strasse ab. Der 30-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches auf die Seite fiel und zum Stillstand kam.

Der Verursacher hielt kurz nach der Kollision an und stieg aus. Er fuhr jedoch im Anschluss, ohne sich um die Situation zu kümmern, in Richtung Rheinfelden weg. Die Polizei such den Autolenker. (sda)

Ein unbekannter Autolenker hat am Freitagmorgen in Rheinfelden das von einer 12-jährigen Fussgängerin geschobene Velo erfasst. Die Schülerin blieb unverletzt. Der Autolenker hielt an – und fuhr danach weiter.

Auf der Umfahrungsstrasse in Bremgarten ist es am Freitagabend zu einer Auffahrkollision gekommen. Fünf Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. In dreien sassen insgesamt zehn Kinder. Eines erlitt leichte Prellungen und Schürfungen, ebenso wie die Unfallverursacherin.

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend mitten in Killwangen AG die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Er prallte in eine Hausmauer und fuhr dabei sein Auto zu Schrott.

Der 86-jährige Lenker verletzte sich beim Unfall schwer. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital überführt. Am Honda entstand Totalschaden. Der Schaden am Gebäude ist ebenfalls beträchtlich.

Der 45-Jährige spanische Fahrer fuhr kurz vor 1.30 Uhr von Bremgarten Richtung Berikon. In einem Kurvenbereich kam er von der Fahrbahn ab. In einer Geländevertiefung kam das Unfallauto zum Stillstand. Der von der Polizei durchgeführte Atemlufttest ergab einen Wert von über 0,6 mg/l. Das entspricht 1,2 Promille.

In der Region Wasserschloss wird am Mittwochmorgen ein Mann von der Polizei wegen eines kleineren Strassenverkehrsdelikts angehalten. Er wartet die Kontrolle jedoch nicht ab und flüchtet mit dem Auto. An der Aarebrücke in Stilli hält er an und springt. Er lässt sich davontreiben – und geht dann nach Hause. Dort trifft ihn die Polizei später wohlauf an. (mon)

Mehr lesen Sie hier.

Wildegg, 4. Juni: Repol stoppt Raser innerorts

Die Regionalpolizei Lenzburg hat einen Raser gestoppt, der in Wildegg mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Bei einer Radarkontrolle innerorts auf der Bruggerstrasse in Wildegg fuhr er 114 km/h schnell – erlaubt waren 50 km/h.

Polizisten haben das Auto des Raser sichergestellt und ihm den Führerausweis abgenommen. Was ihm blüht, lesen Sie hier.

Schöftland, 4. Juni: Kantonspolizei erwischt drei Temposünder

Beim Böhler erwischte die Kantonspolizei drei Temposünder, die ausserorts mit 132, 130 und 119 km/h unterwegs waren. Erlaubt sind dort 80 km/h. Die drei fuhren also, nach Abzug der sogenannten Toleranz, 48, 46 respektive 35 km/h zu schnell. Die zwei schnelleren Lenker mussten die Führerausweis abgeben.

Gontenschwil, 4. Juni: Betrunkener Autofahrer landet in einer Wiese

Anwohner der Schwarzenbergstrasse in Gontenschwil hörten am späten Dienstagabend einen Knall und beobachteten, wie mehrere Personen versuchten, einen in der Wiese liegenden Wagen flott zu machen. Um 23 Uhr benachrichtigten sie die Kantonspolizei. Diese traf auf einen Mazda mit Totalschaden und den unverletzten Lenker.

Der 47-jährige Schweizer war vom Bohler her in Richtung Gontenschwil unterwegs, als er in einer Linkskurve die Herrschaft über den Wagen verloren hatte. Dieser kam von der Fahrbahn ab und stürzte in die Böschung hinab.

Die Atemluftmessung ergab einen Wert von über einem Promille. Die Polizei nahm den Lenker den Führerausweis auf der Stelle ab. (jod)

Rupperswil, 4. Juni: Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Bei einer Frontalkollision sind am Dienstag in Rupperswil zwei Autolenkende verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von 50'000 Franken. Ein 29-jähriger Schweizer musste seinen Führerausweis vorläufig abgeben.

Zur Kollision kam es um 17.25 Uhr auf der Käterlistrasse, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Der 29-jährige Lenker fuhr in Richtung Rupperswil.

Nach einer Unterführung in einer Linkskurve geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto. Am Steuer sass eine 67-jährige Schweizerin. Die beiden verletzten Lenkenden mussten ins Spital. (sda)

Suhr, 4. Juni: Auto erfasst 75-jährige Fussgängerin

Eine Fussgängerin zog sich am Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Die 75-jährige Frau wurde von einem herannahenden Auto erfasst, als sie die Tramstrasse in Suhr überqueren wollte.

Mehr lesen Sie hier.