Statistik Ungebrochenes Wachstum: So hat sich die Aargauer Bevölkerungszahl im vergangenen Jahr entwickelt Der Bevölkerungsbestand im Kanton Aargau nahm 2021 um rund 9’100 Personen oder 1,3 Prozent zu und betrug Ende Jahr 703’186 Personen. Gegenüber dem Vorjahr fiel damit die Bevölkerungszunahme um 490 Personen höher aus.

Bereits in der zweiten Hälfte des letzten Jahres überschritt der Kanton Aargau die historische Grenze von 700'000 Menschen. Am 31. Dezember 2021 zählte der Kanton Aargau 703’186 Einwohnerinnen und Einwohner, wie das Departement Finanzen und Ressourcen in seiner Mitteilung von heute Mittwoch schreibt. Dies sind 9’126 Personen oder 1,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Die schweizerische Bevölkerung machte dabei 521’499 Personen aus, die ausländische 181’687. Der Ausländeranteil betrug damit 25,8 Prozent, wie es im Schreiben weiter heisst.

Bevölkerungsentwicklung im Kanton Aargau, 1972-2021 nach Männern, Frauen und Ausländer/-innen (in Tausend) Männer Frauen Ausländer/-innen 1972 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 0 200 400 600 800

Schweizweit höchster Geburtenüberschuss seit 1997

Auch die Zahl der Geburten stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf 7’240, wie die Auswertung durch Statistik Aargau zeigt. Im Vergleich dazu nahm die Zahl der Todesfälle moderat ab: Im Jahr 2021 sank sie um 2,5 Prozent auf 5’343. Der Geburtenüberschuss, welcher die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen aufzeigt, lag 2021 mit 1’897 deutlich über dem Vorjahreswert (+48 Prozent).

Zurückzuführen sei dies auf die Erholung der natürlichen Entwicklung der schweizerischen Bevölkerung. Während deren Geburtenüberschuss im Jahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der Altersstruktur der Bevölkerung auf einen Tiefpunkt von -21 sank, stieg er 2021 mit 5’288 Geburten (+8,2 Prozent) und 4’670 Todesfällen (-4,8 Prozent) wieder auf 618 an. Dies ist der höchste Geburtenüberschuss für die schweizerische Bevölkerung seit 1997.

Stagnierende Geburtenzahlen und höhere Lebenserwartung

Bei der Altersstruktur hat 2021 gemäss Statistik Aargau, wie auch in den vergangenen Jahren, eine Verschiebung zu höheren Altersklassen stattgefunden. Dies als Folge von über mehrere Jahre stagnierenden Geburtenzahlen und einer höheren Lebenserwartung. Diese Entwicklung halte weiter an, obwohl die Geburtenzahlen seit 2011 tendenziell wieder zunehmen.

Entwicklung der Altersklassen im Kanton Aargau, 1972-2021 nach Altersklassen 0-19, 20-39, 40-64 und 65+ (in Tausend) 0-19 20-39 40-64 65+ 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jahr 0 100 200 300

Damit verbunden sei auch die Stabilisierung des Jugendquotienten (Anzahl Personen unter 20 Jahren pro 100 Personen im erwerbsfähigen Alter von 20–64 Jahren) auf tiefem Niveau sowie die stetige Zunahme des Altersquotienten (Anzahl Personen über 64 Jahren pro 100 Personen im erwerbsfähigen Alter).

Der Jugendquotient lag im Jahr 2021 bei 33,2 Prozent, während der Altersquotient mit einem Wert von 30,1 Prozent einen neuen Höchststand erreicht hat. Der Anteil der 20- bis 64- Jährigen an der Gesamtbevölkerung liegt aber immer noch bei 61,2 Prozent. (luk)