Statistik So viele Rinder, Schweine und Hühner leben im Aargau – und so oft gibt es Verstösse gegen das Tierschutzgesetz Die Massentierhaltungsinitiative verlangt Biovorgaben für alle Bauern und weniger Tiere pro Betrieb. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass sich die Zahlen je nach Tierart seit 1980 unterschiedlich entwickelt haben. Zudem zeigt sich, dass das Veterinäramt bei Tierschutzkontrollen im letzten Jahr in 61 Prozent der Fälle einen Mangel feststellte.

Der Rinderbestand nahm über die letzten Jahre im Aargau ab. Keystone

Im Hinblick auf die Massentierhaltungsinitiative ist ein Blick ins statistische Jahrbuch interessant. Dort ist verzeichnet, wie sich die Nutztierbestände in den letzten 40 Jahren im Aargau entwickelt haben. Auffallend ist, dass es bei manchen Tieren eine Abnahme, bei anderen eine Zunahme gibt. So lebten 1980 noch über 120'000 Rinder im Aargau (davon rund 50'000 Kühe), 2020 waren es noch 85'000 (knapp 32'000 Kühe).

Ähnlich sieht es bei den Schweinen aus, ihr Bestand reduzierte sich von 138'000 auf knapp 90'000. Dagegen lag der Bestand an Geflügel in den 1980er-Jahren noch bei 688'000, und hat sich dann im Jahr 2015 bei rund einer Million eingependelt (2020: 972'000). Auch Pferde gibt es deutlich mehr (knapp 6500 gegenüber 2500), der Bestand an Schafen hat sich von 8900 auf 17'800 erhöht.

Die Anzahl Betriebe hat insgesamt abgenommen. Allerdings zeigt sich, dass 1980 pro Betrieb mit Rindern im Durchschnitt knapp 27 Kühe lebten, 2020 waren es über 51. Die Anzahl Tiere pro Betrieb hat sich also fast verdoppelt. Noch eindrücklicher ist das Verhältnis bei den Schweinen: 1980 verteilten sich die 138'000 Tiere noch auf 3000 Betriebe (46 Schweine pro Betrieb), 2020 waren es noch 313 Betriebe, was durchschnittlich über 285 Schweine pro Betrieb ergibt.

Mehr unangemeldete Kontrollen

Das Tierwohl gibt im Aargau nicht erst zu reden, seit der Abstimmungskampf um die Massentierhaltungsinitiative begonnen hat. Schon Anfang Jahr beklagte sich der Bauernverband Aargau über Probleme zwischen dem Veterinärdienst und Tierhaltern. Mit regelmässigen Kontrollen überprüft der Veterinärdienst die Einhaltung des Tierwohls gemäss den Vorgaben der eidgenössischen Tierschutzgesetzgebung.

Diese sind auf die Grundbedürfnisse der Tiere wie angemessene Unterkunft, Fütterung, Pflege und Beschäftigung fokussiert. In direktzahlungsberechtigten Betrieben wurden im letzten Jahr 560 Grundkontrollen durchgeführt, dabei wurde der Tierschutz geprüft. In 61 Prozent der Fälle wurden Mängel festgestellt.

Tierschutzkontrollen im Aargau in den letzten vier Jahren Kriterium 2018 2019 2020 2021 Meldungen nicht erfasst 80-100 118 147 Grundkontrollen Primärproduktion* 547 550 515 560 Zusatz- & Nachkontrollen im Tierschutz 269 277 265 336 Unangemeldet 23% 14% 82% 85% Betriebe mit festgestellten Mängeln 35% 38% 60% 61% Strafanzeigen Veterinärdienst 43 35 20 15 Tierhalteverbote 0 0 3 0 Teil-Tierhalteverbote 0 0 1 3 Direktzahlungs-Kürzungen CHF 166'900 CHF 94'900 CHF 256'200 ca. CHF 300'000**

Der Veterinärdienst ist Teil des Departements Gesundheit und Soziales, dessen Sprecher Michael Hassler erklärte damals, was zu Beanstandungen führen kann. Dies sind beispielsweise im Winter stark verschmutzte Rinder in Betrieben mit reiner Stallhaltung, eine fehlende Beschäftigung bei Schweinen oder Verletzungsgefahr der Tiere durch bauliche Mängel.

«Vor Ort erläutert der Veterinärdienst dem Betriebsleiter den Mangel und vereinbart mit ihm eine Frist zu dessen Behebung. Dadurch kann sich der Betriebsleiter aktiv in den Prozess der Mängelbehebung einbringen.» Der Veterinärdienst halte sich bei Beanstandungen an die Vorgaben in den Kontrollhandbüchern des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

Streit um die unangemeldeten Kontrollen

Laut Vorgaben des Bundes müssen mindestens 40 Prozent der Kontrollen im Tierschutzbereich unangemeldet sein. Der Veterinärdienst hat in den letzten beiden Jahren sogar deutlich häufiger ohne Anmeldung kontrolliert, die Quote lag 2020 bei 82 Prozent und 2021 sogar bei 85 Prozent. Dies war auch einer der Kritikpunkte des Bauernverbands Aargau. Geschäftsführer Ralf Bucher erklärte zudem, es habe vermehrt kleinliche Beanstandung bei Kontrollen und unverhältnismässige Massnahmen gegeben.

Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt. An einem Treffen in Anwesenheit von Grossrat und Bauern-Präsident Christoph Hagenbuch, Ralf Bucher und Regierungsrat Jean-Pierre Gallati hatten sich im April die Verantwortlichen des Bauernverbandes und des Veterinärdiensts zum Thema ausgesprochen. Der Kanton schrieb damals als Fazit: «Auch wenn sich die Beteiligten dabei nicht in allen Belangen einig waren, ist eine weitere konstruktive Zusammenarbeit ein wichtiges Ergebnis dieser Besprechung.»