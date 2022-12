Statistik Ein Covid-Patient lag 128 Tage auf der Intensivstation in Aarau: Zwei Jahre Pandemie in Zahlen Am 26. Februar 2020 ist im Aargau die erste Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie viele Personen landeten seither auf der Intensivstation? Wie viele Spitalmitarbeitende haben sich infiziert? Und wie viele Tests wurden gemacht? Die Kantonsspitäler haben Bilanz gezogen.

Intensivstationen waren zu über 85 Prozent ausgelastet

Alex Spichale

1665 Covid-Patienten sind am Kantonsspital Baden (KSB) zwischen dem 28. Februar 2020 und dem 20. Januar 2022 stationär behandelt worden. Am Kantonsspital Aarau (KSA) waren im gleichen Zeitraum 1623 Covid-Patientinnen hospitalisiert. Im Durchschnitt waren die Patienten in Aarau 50,7 Jahre alt. Die jüngsten hatten ihren ersten Geburtstag noch nicht erlebt. Die älteste Patientin war 102 Jahre alt – sie ist an den Folgen von Corona verstorben.

Am 9. Dezember 2020 waren in Aarau 90 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert. Das KSB verzeichnete den Höchststand mit 84 Covid-Patienten am 21. Dezember 2021. Es gab auch Tage, an denen niemand wegen Covid im Spital war. Im KSA wurden vom 22. Juni und 14. Juli 2020 und vom 27. bis 29. Juli 2021 keine Covid-Patienten behandelt. In Baden war an neun Tagen seit Beginn der Pandemie niemand mit Covid-19 im Spital.

Covid-Patienten lagen im Schnitt mehr als 10 Tage auf der Intensivstation

2020 und 2021 wurden auf der Intensivstation in Baden 265 Personen wegen Covid-19 behandelt. In Aarau lagen seit Beginn der Pandemie 331 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten auf der Intensivstation. Die jüngste Patientin, die wegen Covid im KSA auf der Intensivstation behandelt wurde, war 18 Jahre alt.

Covid-Patienten liegen deutlich länger auf der Intensivstation als andere. Am KSB verbrachten sie 2021 durchschnittlich 10,8 Tage auf der Intensivstation. Am KSA mit 11,9 Tagen etwas länger. Eindrücklich: Am KSA gab es einen Covid-Patienten, der 128 Tage auf der Intensivstation lag – also gut vier Monate.

Die Intensivstation des KSA war 2021 durchschnittlich zu 86 Prozent ausgelastet, jene in Baden zu 90 Prozent. Für einen «problemlosen Betrieb» sollte ein Auslastungsgrad von 78 Prozent nicht überschritten werden, schreibt das KSB.

Über 1000 Spitalangestellte haben sich angesteckt

Sandra Ardizzone

Viel zu tun hatten in den letzten zwei Jahren die Mitarbeitenden in den Testzentren. Im Akkord haben sie Teststäbchen in Nasen eingeführt. Am KSA waren es insgesamt 272'176 Tests. Das KSA-Labor hat 154'619 Tests ausgewertet.

Das KSB-Testzentrum hat am 5. Februar 432 Tests innert 24 Stunden durchgeführt. Am meisten positive Tests gab es mit 159 am 18. Januar 2022.

Das Virus machte auch vor den Spitalmitarbeitenden nicht Halt. Am KSB haben sich im Verlaufe der Pandemie 625 Mitarbeitende mit Covid-19 infiziert. Acht von ihnen mussten hospitalisiert werden. In Aarau haben sich 517 Mitarbeitende angesteckt. Elf mussten stationär behandelt werden.

Spitalpersonal mit überdurchschnittlich hoher Impfquote

Britta Gut

Bis am 20. Januar 2022 sind am KSA 358'922 Impfungen durchgeführt worden. Das KSB hat in seinen drei Impfzentren in Baden, im Shoppi Tivoli Spreitenbach und in Königsfelden insgesamt 302'288 Impfdosen verimpft.

Die Impfquote bei den Spitalmitarbeitenden ist höher als in der Gesamtbevölkerung. Am KSB sind 88 Prozent des Personals geimpft. Das KSA weist die Gesamtimmunität (geimpft und genesen) per 31. August 2021 aus. Von den KSA-Ärztinnen und KSA-Ärzten waren damals 91 Prozent geimpft oder genesen, von den Pflegenden 86 Prozent.