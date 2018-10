Das Grundeinkommen löst nicht alle Probleme. Wir müssen auch unser Bildungssystem radikal verändern, wir stehen auch da vor grossen Herausforderungen. Bislang bereitet das Bildungssystem einen darauf vor, in einen Rahmen reinschlüpfen, einen vorgefertigten Beruf. Und davon gibt es immer weniger. Es geht darum, die Leute zu befähigen, in einer neuen, veränderten, komplizierten Welt den eigenen Weg gehen zu können. Das ist die Aufgabe. Persönlichkeitsformung. Wir brauchen eine völlige Umwandlung des Bildungssystems. Wir brauchen Leute, die die Schule hungrig verlassen. Digitalisierung bringt schnellere Transaktionen, weniger Papier, weniger Co2, Ressourcenbündelung. Das klingt vielversprechend. Welches sind die Gefahren? Die mit Abstand wichtigste Frage der Digitalisierung ist nicht jene nach der Arbeit, sondern ob es uns gelingen wird, deutlich weniger Energie zu verbrauchen, die durch fossile Energieträger gewonnen wird. Sonst kriegen wir mit dem Klimawandel Probleme, derer wir nicht mehr Herr werden können. Bislang wird durch die digitale Revolution immer mehr Strom verbraucht. Immer mehr Menschen haben immer leistungsfähigere elektronische Geräte, die immer mehr Strom verbrauchen. Aber das Potenzial ist in der Digitalisierung enthalten. Dafür brauchen wir eine kluge Politik, die dafür sorgt, dass wir deutlich weniger Energie brauchen. Kann eine Drohne, die eine Bluttransfusion oder die Post bringt, wirklich einen Menschen ersetzen? Was der Mensch kann, die künstliche Intelligenz aber nicht: Sich ernsthaft um jemanden zu kümmern, echte Emotionen haben, nicht nur etwas zu simulieren. Das ist eine Qualität, die erhalten bleibt. Empathieberufe werden einen regen Zulauf haben. Die werden bestehen bleiben und es werden auch neue entstehen. Kümmererberufe, es sind nicht IT-Berufe. Das Versprechen der künstlichen Intelligenz besteht darin, dass diese Maschinen mehr und mehr in der Lage sind, sich selbst zu programmieren. Wir brauchen nicht Millionen neue IT-Spezialisten, wir brauchen High-End IT-Spezialisten. Die in der Spitze, nicht in der Breite. Impressionen des AKB-Roundtables:

Öffentliche Unternehmen wie SBB und Post schliessen viele Schalter. Sie sagen, dass der Bedarf abgenommen hat. Wann wird das kein Problem mehr sein? Immerhin kaufen ja viele ältere Menschen ihre Tickets nicht auf dem Handy. Ich glaube, dass man auf viele ältere Leute keine Rücksicht nehmen wird. Da wird in Zukunft nur für spezielle Härtefälle jemand da sein. Die ganz alten Menschen haben keine Lobby, deshalb wird auf sie ab einem bestimmten Punkt keine Rücksicht mehr genommen. Das ist ein Spartensegment, da hat dann keiner etwas davon. Welche Fehler machen Wirtschaft und Politik, wenn sie die Digitalisierung behandeln? Sie behandeln sie nur als technisch-ökonomische Herausforderung. Aber es ist auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Ich glaube, viele Leute haben nicht verstanden, dass es eine echte Revolution ist. Sie wissen es zwar, sie handeln aber nicht danach. Politiker haben Angst, Wähler zu verschrecken. Und deswegen flüchten sich viele Politiker darin zu sagen: Ach, das wird schon nicht so grosse Veränderungen geben, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Können Sie ein Beispiel geben? Wer in zehn Jahren als Busfahrer seine Stelle verliert, weil die Busse dann automatisch fahren, kriegt doch nichts Neues mehr. Es entstehen zwar neue Beschäftigungsverhältnisse für Big-Data-Analysten, aber nicht für den Busfahrer. Und wir wollen nicht so tun, als ob wir da nicht in den nächsten 20 Jahren ein riesiges Problem kriegen.

Was wäre dann die Lösung? Für den Busfahrer gibt es keine Lösung, die dazu führt, dass er eine adäquate Arbeit findet. Wichtig ist, für zwei Dinge zu sorgen: die Leute müssen genug Geld in der Tasche haben und genug Pläne für den Tag. In der zukünftigen Arbeitswelt wird es wichtig sein, kreativ zu sein. Aber ich weiss, dass es Leute gibt, denen das alles nichts nützen wird, weil für sie nichts mehr da ist. Für allem für Arbeitnehmer ab 50? Wir produzieren sehr viele Frührentner. Wir werden eine Art Grundeinkommen bekommen, in fast allen westeuropäischen Ländern. Der Grund ist einfach: Im Augenblick ist es so, dass fast alle Länder ein Umlagesystem haben. Wer arbeitet, zahlt ein, in Renten und Krankenversicherungen, wer nicht mehr arbeitet, bekommt ausbezahlt. Die Leute, die nicht mehr arbeiten, werden immer älter und auf der anderen Seite werden immer weniger in die Sozialsysteme einzahlen, weil wir sehr viel Arbeit durch Maschinen ersetzen. Maschinen zahlen keine Sozialabgaben und Maschinen kaufen nichts. Wenn wir das nicht rechtzeitig angehen, kriegen wir riesige Probleme.

