Er ist Stammgast in deutschen Talksendungen und malt Zukunftsvisionen für eine neue Form der Gesellschaft: Richard David Precht. Der 54-jährige deutsche Philosoph und Bestsellerautor sprach im Rahmen des 11. Aargauer Management Roundtable der Aargauischen Kantonalbank in Baden über die digitale Revolution und die Zukunft der Arbeit. Vor dem Podiumsgespräch beantwortete er die Fragen der AZ.

Herr Precht, Sie sind hier, um über die Zukunft der Arbeit und die digitale Revolution zu sprechen. Revolution ist ein grosses Wort.

Richard David Precht: Unsere heutige Arbeitsgesellschaft wird sich radikal umwälzen. Wir werden in eine Zeit kommen, in der viel mehr Maschinen arbeiten als jetzt und in der nicht die menschliche Hand ersetzt wird, sondern die menschliche Intelligenz. Und das verändert unsere Gesellschaft radikal. Deshalb ist das Wort Revolution völlig angebracht.

Gibt es nur ein negatives Szenario, oder sehen Sie auch positive Aussichten für die Zukunft?

Wenn wir in eine Welt kommen, in der intelligente Maschinen Menschen relativ langweilige Arbeit abnehmen, ist das nicht schlecht. Wenn wir unsere Wirtschaftsleistung dadurch steigern können, ist das etwas Gutes. Das ist ja alles Zeit, die für Menschen frei wird, um etwas Besseres zu machen, als sie es vielleicht heute tun. Das ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Arbeitsgesellschaft. Früher haben die Leute 80 Stunden in der Woche furchtbare Arbeit gemacht. Wurden verheizt in Bergwerken. Heute arbeiten die Menschen im Schnitt noch 40 Stunden. Und wir kommen in eine Gesellschaft, in der die Menschen nur noch 20 Stunden arbeiten werden.

Aber wenn die Arbeit wegfällt, dann haben die Menschen auch kein Einkommen mehr.

Genau. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen. Das ist der ganz grosse Umbau. Wir haben uns ja auch vor 200 Jahren etwas einfallen lassen. Die erste industrielle Revolution hat alles verändert. Vorher waren die Leute grösstenteils Bauern. Und regiert haben Adel und Kirche. Und irgendwann regierte das Bürgertum. Irgendwann gab es eine Gewaltenteilung und ein Wahlrecht. Das ist alles erst mit der industriellen Revolution gekommen. Eine Wirtschaft, die sich auf Wandel, auf Veränderung, auf Fortschritt festgelegt hat, gab es früher nicht. Und genauso wird es jetzt wieder eine völlige Umwälzung dieser Art von Gesellschaft geben, die vor 200 Jahren entstanden ist.

Sie schlagen als Lösung das bedingungslose Grundeinkommen vor.

In unserer Leistungsgesellschaft ist einer, der arbeiten könnte und das nicht tut, ein Versager und gesellschaftlich stigmatisiert. Das können wir uns für die Zukunft nicht leisten, wenn Millionen Menschen in Westeuropa ihre Beschäftigung verlieren. Der Mensch sollte einen Grundbetrag bekommen und wenn er darüber hinaus etwas verdienen möchte, dann hat er die Möglichkeit, das zu tun. Wenn Sie Grundeinkommensempfänger sind, was eh jeder ist, dann sind sie nicht stigmatisiert. Die Frage ist: Was machen wir, wenn das bestehende System kollabiert? Und da kenne ich bislang kein anderes Konzept als das Grundeinkommen.