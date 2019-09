Doch wie will die FDP auf kantonaler Ebene ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten? Man engagiere sich seit vielen Jahren «mit gezielten Vorstössen etwa für steuerliche Erleichterungen beim Bau von Photovoltaikanlagen». Der Auenschutzpark sei eine freisinnige Errungenschaft, beim Schutzdekret für den Hallwilersee sei ihre Partei ebenfalls federführend gewesen, sagt Freiermuth. Naturgebiete trügen zum Klimaschutz bei, indem sie als Kohlenwasserstoffspeicher dienen, so die Fraktionschefin. Zudem leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität.

FDP unterstützt neuen Entwicklungsschwerpunkt

Die Freisinnigen werden am Dienstag denn auch einen Vorstoss unterstützen, der die Aufnahme eines Entwicklungsschwerpunkts Klima in den kantonalen Aufgaben- und Finanzplan fordert. Man solle aber auch aufzeigen, was alles schon gemacht wird, um die Ausgangslage zu kennen, sagt Freiermuth: «Mit dem Entwicklungsschwerpunkt kann man die Aktivitäten für den Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel bündeln und koordinieren.»

Die FDP verweist aber auch darauf, dass die Schweiz ihren CO2-Ausstoss seit 1990 trotz massivem Bevölkerungswachstum gesamthaft um 12 Prozent gesenkt hat.

Partei setzt auf energetische Verbesserung

Angesichts der derzeitigen Flut von Vorstössen verzichte die freisinnige Fraktion auf zusätzliche Eingaben zum Thema, sagt Freiermuth. Trotzdem wollen die Freisinnigen Akzente setzen. Sie schlagen um Beispiel vor, sich auf energetische Verbesserungen bei den Gebäuden konzentrieren. Dann unterstützen sie folglich den Ruf, dafür mehr Kantonsmittel einzusetzen? «Darüber entscheiden wir, wenn klar ist, was am Schluss der Beratungen im neuen Energiegesetz steht», so Freiermuth.

Ihre Partei setze konsequent um, was sie ankündige und verbreite keine «Worthülsen», heisst es. Damit meint sie etwa einen aktuellen Vorstoss, der eine Lenkungsabgabe auf kantonaler Ebene verlange, obwohl das Bundesaufgabe sei: «Wer einen Vorstoss einreicht, der nicht umgesetzt werden kann, tut nur so, als ob er etwas bewegen wolle», kritisiert Freiermuth.