Als die Einführung der Altersguillotine bei der SVP Aargau bekannt wurde, äusserte sich Reimann kritisch dazu. «Dieser Schuss könnte nach hinten losgehen», sagte der Fricktaler vor einem Jahr. Und kürzlich machte er in einem Interview klar, dass er von der neuen SVP-Regelung gar nichts halte und aus seiner Sicht zu wenige Senioren in Bern politisierten. Kann sich Reimann vorstellen, auf einer Seniorenliste zu kandidieren? Per SMS teilt der Politiker der AZ mit: «Derzeit gibt es meinerseits nichts zu kommentieren.»

Stamm: gesundheitliche Gründe

Derweil verliert Stamm offenbar die Unterstützung der Partei. Zwei unabhängige Quellen bestätigen, dass die Findungskommission den Nationalrat aus Baden nicht mehr zur Nomination empfiehlt. Jäggi sagt: «Wir haben mit Luzi Stamm ein Gespräch geführt und ihm mitgeteilt, dass die Findungskommission zum Schluss gekommen ist, ihn aus Rücksicht auf seine Gesundheit nicht mehr für die Nationalratswahlen zu nominieren.» Die Kommission sei «aufgrund diverser Eindrücke in letzter Zeit zum Schluss gekommen, dass es seiner Gesundheit nicht zuträglich wäre, nächstes Jahr in einen intensiven Wahlkampf zu steigen». Stamm habe den Entscheid der Findungskommission zur Kenntnis genommen.