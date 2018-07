Nancy Holten machte das Verdikt am Mittwoch auf Facebook öffentlich. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg verurteilte sie wegen Ehrverletzung durch üble Nachrede per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 110 Franken und einer Busse von 550 Franken. Ausserdem muss sie für den Strafbefehl eine Gebühr von 900 Franken bezahlen.

Die Justiz musste sich mit dem Fall beschäftigen, weil Holtens Ex-Mann Anzeige erstattet hatte. Er störte sich an einem Facebook-Eintrag, den Holten am 16. Dezember 2017 schrieb. Darin stand unter anderem: "Der Vater meiner Kinder zeigte mir, wie ich mit Beleidigungen, Drohungen, Psycho-Terror und Stalking gut und konstruktiv umgehe, sodass ich in meiner Mitte und in der Liebe zu mir selbst bleibe."

Der umstrittene Facebook-Eintrag: