Herr Hermann, wie repräsentativ ist die Online-Umfrage? Verzerrt es nicht das Bild, wenn eine Partei zum Mitmachen mobilisiert?

Michael Hermann: Es stimmt, dass Parteien mobilisieren. Wir sehen das jeweils, wenn nach einem solchen Aufruf viel mehr für eine bestimmte Partei teilnehmen. Deshalb nehmen wir aufgrund des bekannten politischen Verhaltens im Kanton Aargau statistische Gewichtungen vor.

Aber wie? Da kommt doch rasch die Gefahr der Manipulation auf.

Wir fragen zusätzlich, wer bei bestimmten Sachabstimmungen wie entschieden hat. Dort kennen wir das tatsächliche Ergebnis für den Kanton Aargau. Zudem kennen wir die Verteilung der Bildungsabschlüsse und vieles mehr. Da wir am Resultat gemessen werden, wäre Manipulieren weiss Gott nicht in unserem Interesse. Grundsätzlich sind es eher politisch Interessierte, die unsere Umfragen ausfüllen. Das hat den Vorteil, dass diese schon näher am tatsächlichen Wahlentscheid sind als weniger Interessierte. Zudem haben wir Erfahrungen aus vielen kantonalen Wahlen und dem nationalen Wahlbarometer.

Gibt es denn gelungene Beispiele?

Ja, zum Beispiel die jüngsten Zürcher Wahlen, wo wir die Trends richtig einschätzten, deren Ausmass aber unterschätzten. Dies zeigt, dass hier eine Momentaufnahme mit Unschärfen vorliegt, nicht eine vorweggenommene Wahl.