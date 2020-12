Ständerat Burkart kritisiert Bersets Angriff auf Kantone: «Er will von eigenen Versäumnissen ablenken»

Der Machtkampf zwischen Bundesrat Berset und Kantonen mit hohen Fallzahlen spitzt sich von Tag zu Tag mehr zu. Am Freitag warnte der Gesundheitsminister öffentlich: Die Kantone müssen von sich aus in den nächsten Tagen ihre Covid-Massnahmen verschärfen, sonst mache es der Bundesrat. Am Samstag doppelte Berset in einer Videositzung mit Gesundheitsdirektoren aus der Ostschweiz, dem Aargau, Baselland und Solothurn nach und machte klar: Er will bis Mitte Woche Ergebnisse sehen.

Wo stehen die Aargauer Ständerate, die in Bundesbern als Vertreter ihres Kantons agieren, in diesem Streit?

Thierry Burkart hat eine klare Meinung dazu: «Es ist nicht zielführend, dass der Bundesrat gegenüber den Kantonen so schulmeisterlich auftritt», sagt der FDP-Ständerat und dreht den Spiess um: «Es ist offensichtlich: Bundesrat Berset ist im Bundesrat mit seinen Vorschlägen nicht durchgekommen und gibt den Druck jetzt einfach an die Kantone weiter. Man gewinnt den Eindruck, dass er von seinem eigenen Versäumnis ablenken will, nach der ersten Welle die zweite nicht genügend vorbereitet zu haben.»