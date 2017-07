«tagesanzeiger.ch» fasst den von Roth geltend gemachten Karriereschaden folgendermassen zusammen: «Als Aarauer Stadtschreiber verdient Roth 189 800 Franken pro Jahr, während er als Oberzolldirektor pro Jahr 325 618 Franken bekommen hätte. Bis zu seiner Pensionierung, so hat Roth ausgerechnet, entgehen ihm dadurch exakt 1 833 543 Franken. Diese Differenz soll ihm nun der Bund berappen.»

Schlecht fürs Image?

Hat das CVP-Mitglied Roth seinen Arbeitgeber, die Stadt Aarau, über die Existenz seines Millionen-Verfahrens orientiert? Aus dem Umfeld der Verwaltung war gestern zu erfahren, dass die Stadträte ahnungslos waren. Sie hätten erst gestern bei der Lektüre der az von Roths Kampf um eine Entschädigung erfahren. Im Gespräch mit Vertretern der Stadt war eine gewisse Beunruhigung über einen allfälligen Imageschaden für Aarau zu spüren.

«Gier nicht nachvollziehbar»

In der Tat waren die Kommentare in den Internet-Foren teils sehr markig. Über die Rechtmässigkeit von Daniel Roths Kampf gibt es allerdings keine Zweifel. Jedenfalls nicht in den Augen des Badener Juristen und ehemaligen CVP-Stadtrates Peter Conrad: «Wer jemandem absichtlich oder fahrlässig Schaden zufügt, hat den Schaden zu ersetzen. So bestimmt es das Obligationenrecht für den zivilen Bereich.

Für die Haftung des Staates bestehen teilweise strengere Regeln. Wer ungerechtfertigt in ein Strafverfahren verwickelt wird, hat in einem Rechtsstaat Anspruch auf angemessene Entschädigung.» Es sei Sache des Betroffenen, den erlittenen Schaden nachzuweisen. Zum Schaden gehöre grundsätzlich auch der durch das ungerechtfertigte Verfahren erlittene Verlust an Chancen (Zukunftsschaden). Auch diesen habe der Betroffene, so gut es geht, nachzuweisen, was eine äusserst schwierige Aufgabe sei.

Rechtsanwalt Conrad schreibt weiter: «Daniel Roth ist offenbar überzeugt, dass ihm durch das ungerechtfertigte Strafverfahren reelle Zukunftschancen verpatzt worden sind. Nach der Lebenserfahrung ist das durchaus plausibel. Warum es Daniel Roth an Menschenverstand fehlen soll, wenn er sich für sein Recht wehrt, ist nicht ersichtlich. Soll ein Staatsangestellter etwa nicht gegen den Staat vorgehen dürfen? Ebenso wenig nachvollziehbar ist der Vorwurf der Gier. Ist einer gierig, nur weil er von seinem Recht Gebrauch macht und Schadenersatz verlangt?»