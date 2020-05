Stadtmusik, Feuerwehr und Pfadi: So reagieren Aargauer Vereine auf die neuen Lockerungen

Die Pfadi hofft nun auf ein Sommerlager In einem normalen Jahr wären so kurz vor Pfingsten viele Wölfli freudig nervös. Vielleicht hätten sie bereits den Schlafsack aus dem Keller geholt und an der Sonne ausgelüftet, die Wanderschuhe geputzt und die Batterien der Taschenlampe gewechselt. Bald würden sie das bequeme Bett gegen ein Zeltlager tauschen, am Feuer Lieder singen und viele grosse und kleine Abenteuer erleben. Dieses Jahr ist alles anders. Die Pfingstlager der Pfadi finden nicht statt. Ob den Sommerlagern, die jeweils im Juli und August stattfinden, das gleiche Schicksal droht, ist noch nicht klar. Gestern Mittwoch hat der Bundesrat informiert, dass ab dem 6. Juni Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder durchgeführt werden können. Auch Ferienlager für Kinder und Jugendliche sind ab dann mit den entsprechenden Schutzkonzepten möglich. Der Bundesrat empfiehlt, dass Kinder und Jugendliche die Tage möglichst in gleichbleibenden Gruppen verbringen. Für Lager gilt die Obergrenze von 300 Teilnehmenden, zudem müssen Präsenzlisten geführt werden. Es sei noch nicht klar, ob die Sommerlager stattfinden, sagt Jonathan Bösch, Medienverantwortlicher der Pfadi Aargau. «Bis nähere Infos von der Pfadibewegung Schweiz kommen, gilt in den Abteilungen die Devise: Vorsichtig planen, dies mit dem Risiko, dass die Lager abgesagt werden.» Jubiläumsjahr im Zeichen von Corona 2020 wäre für die Pfadi Aargau eigentlich ein ganz spezielles Jahr gewesen. Am 13. März 1920 wurde der Kantonalverband gegründet. Heute zählt die Pfadi Aargau insgesamt 26 Abteilungen. Das 100-Jahr-Jubiläum wollte der Verband unter dem Motto «Pfadi Aargau unterwegs» mit vielen verschiedenen Anlässen feiern. Am 22. Februar hat ein roter Rucksack seine Wanderung quer durch den Kanton angetreten. Er wird von Abteilung zu Abteilung zu Fuss getragen und hätte so einmal den ganzen Aargau durchlaufen sollen. Die Abteilungen sollten sich im Gipfelbuch verewigen und mit der Einwegkamera ein Erinnerungsfoto schiessen. Wegen Corona hat der Wanderrucksack einen Stopp eingelegt. Er wird seine Route fortsetzen, sobald die Pfadiaktivitäten wieder stattfinden. Der Höhepunkt des 100. Geburtstages wäre der BOTT in Gränichen gewesen. Am Wochenende vom 21. bis 23. August hätten alle Abteilungen den Abschluss des Jubiläums gemeinsam gefeiert. Dass der BOTT dieses Jahr nicht stattfinden wird, ist laut Jonathan Bösch bereits entschieden – unabhängig davon, welche Lockerungen der Bundesrat bis dann noch beschliesst. Die geplanten Aktivitäten rund um das 100-Jahr-Jubiläum sollen aber nicht einfach ausfallen, sondern werden nächstes Jahr nachgeholt. An Kreativität fehlt es den Abteilungen auch während der coronabedingten Zwangspause nicht. Im Gegenteil: Auf der Website der Pfadibewegung Schweiz finden Interessierte viel Inspiration für Aktivitäten zu Hause (pfadi.swiss/homescouting). Und damit an Pfingsten trotzdem noch etwas Lagerfeeling aufkommt, besteht die Möglichkeit, das Pfila nach Hause zu holen. Ein 15-köpfiges Team, bestehend aus Mitgliedern von Pfadi und Jubla, hat spontan ein Pfila@home auf die Beine gestellt – mit Talentshow, Rezepten zum Nachkochen oder einem virtuellen Lagerfeuer SingSong-Abend. (Noemi Lea Landolt)

Nächster Auftritt der Stadtmusik Aarau im September Auch die Stadtmusik Aarau mit ihren gut 70 Aktivmitgliedern zählte zu den Leidtragenden, deren Jahreshöhepunkt wegen der Coronakrise nicht stattfinden konnte: Das Galakonzert vom 28.März musste abgesagt werden. Dank des innovativen Dirigenten Silvan Hof konnten die Fans doch noch ein bisschen Musik geniessen: Hof liess seine Musikerinnen und Musiker ihre Stimme zu Hause in den eigenen vier Wänden einspielen. Aus den Audio- Aufnahmen setzte er anschliessend ein «Homeoffice-Konzert», das «Galakonzert light», zusammen. Man kann sich dieses spezielle Konzert online auf www.stadtmusik-aarau.ch anhören. Das Galakonzert wird nicht nachgeholt. «Einzelne Stücke des Konzertprogramms werden an künftigen Auftritten ins Programm aufgenommen», sagt Stadtmusik-Präsidentin Margrit Stüssi. Auch das Sommerkonzert vom 18. Juni, das in der Markthalle auf dem Färberplatz hätte stattfinden sollen, fällt aus. Und bekanntlich findet der Maienzug – ein weiterer Fixpunkt im normalen Jahresprogramm – nicht wie geplant statt. Laut Stüssi hat die Stadtmusik deshalb ihre nächsten Konzerte erst am Bachfischet am 18. September und am Kirchenkonzert vom 22. November in der Stadtkirche Aarau. Seit Beginn des Shutdowns habe jedes Mitglied der Stadtmusik «für sich zu Hause geübt und unter anderem die Literatur, welche Dirigent Silvan Hof vorgegeben hat, gespielt», sagt Stüssi. Das bleibt auch so: «Der Probedienst ist bis zu den Sommerferien eingestellt. Wie er nach den Sommerferien gestaltet wird, hängt von den Entscheiden des Bundesrats und des Schweizer Blasmusikverbandes ab.» (Nadja Rohner)

Wohler Feuerwehr bleibt trotz der Lockerungen vorsichtig Rund 30 Übungen musste die Stützpunktfeuerwehr Wohlen bislang absagen und es werden voraussichtlich noch einige mehr werden – trotz der Lockerung des Versammlungsverbots durch den Bundesrat. «Priorität hat bei uns weiterhin die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft im Ernstfall», sagt Kommandant Marcel Christen und kommt auf das Contact-Tracing zu sprechen. «Es nutzt uns nichts, wenn wir nachverfolgen können, wer wen angesteckt hat, wenn unsere Leute krankheitsbedingt für einen Einsatz ausfallen.» Zudem könnten bei vielen Übungen der Feuerwehr die immer noch geltenden Hygiene- und Abstandsregeln gar nicht eingehalten werden, erklärt Marcel Christen. Wie etwa beim Aufstellen einer Leiter oder beim Üben der Erstversorgung eines Verletzten. Der definitive Entscheid stand noch aus, als die AZ mit Christen sprach, doch der Feuerwehrkommandant ging davon aus, dass der Übungsbetrieb zumindest noch bis Ende der Sommer­ferien weitestgehend eingestellt bleiben wird. «Ausgenommen einige Übungen in Kleinstgruppen, wie etwa Fahrtraining für Chauffeure», so Marcel Christen. Für den Ernstfall haben die ausfallenden Übungen bislang keine negativen Auswirkungen. Auch dank dem guten Ausbildungsstand der Feuerwehrleute. «Bei unseren Einsätzen beruht vieles auf Automatismen», berichtet Christen, «diese gehen nicht so schnell verloren». Vor allem bei jenen nicht, die bereits schon seit Längerem bei der Feuerwehr dabei sind. Während des Lockdowns hatte die Stützpunktfeuerwehr Wohlen weniger Einsätze als in normalen Zeiten. «Das ist uns sicher entgegengekommen», sagt Christen, «da das Ansteckungs­risiko somit gering gehalten werden konnte.» Zu Beginn sei es ungewohnt gewesen, in den Fahrzeugen die Abstandsregeln einzuhalten, in der Zwischenzeit habe man sich daran gewöhnt. Doch trotz funktionierendem Korps, eines vermisst der Kommandant: «Der soziale Kontakt fehlt enorm. Ich bin froh, wenn es wieder richtig losgeht.» Seinen Kolleginnen und Kollegen ergeht es wohl nicht anders. (Fabio Vonarburg)

Badener Kulturlokal «Royal» will trotz Sommerpause öffnen Keine Konzerte, keine Partys, keine Deutschtreffs: Seit Mitte März ist es still im «Royal». Das Badener Kulturhaus musste wie alle anderen Lokale in der Schweiz wegen der Coronapandemie die Tore schliessen. Dass der Bundesrat ab dem 6. Juni private und öffentliche Anlässe mit bis zu 300 Personen wieder zulässt, erleichtert Andriu Deflorin, Präsident des Betreibervereins Kulturhaus Royal. «Wir freuen uns, dass das kulturelle Leben wieder stattfinden kann.» Der bundesrätliche Entscheid sei ein enorm wichtiger Schritt für alle Kulturschaffenden, nicht nur für Musikerinnen oder Theaterleute, sondern auch für Bühnen- oder Tontechniker. Was der Lockerungsschritt konkret für das «Royal» bedeutet, sei noch offen, so Deflorin. Denn das Kulturlokal macht üblicherweise Sommerpause von Anfang Juni bis Ende August, da es in diesen Monaten sehr heiss wird im ehemaligen Kino. Nur der Deutschtreff «Kafi Royal», der jeweils am Dienstag Raum für Geflüchtete, Asylsuchende und Einheimische bietet, bleibt in dieser Zeit offen. «Wir werden im Team nun besprechen, wann das ‹Kafi Royal› unter welchen Bedingungen wieder durchgeführt werden kann.» Denkbar sei auch, ein kleines Sommerprogramm mit einzelnen Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. Es seien zudem bereits Anfragen eingegangen, um das «Royal» für Anlässe zu mieten. Die Auswirkungen des Lockdowns waren gross: Über 50 Veranstaltungen musste das «Royal» wegen der Coronapandemie absagen oder in den Herbst verschieben. «Wir haben zwölf Wochen lang null Einnahmen, und das bei gleichbleibenden Fixkosten», sagt Deflorin. «Die Situation ist herausfordern − das gilt aber für alle.» Das «Royal» setzt deshalb auf Crowdfunding auf der eigenen Website. Die Solidarität sei gross, so Deflorin. Auch von Handwerkern, die ihre Arbeit unentgeltlich verrichteten, oder von Gästen, die den Betrag spendeten, den sie sonst an einem Abend im «Royal» ausgegeben hätten. Trotz geschlossenen Toren: Den Kontakt zu seinen Gästen wollte das «Royal»-Team nicht missen. Regelmässig schickt das Kulturlokal Lebenszeichen aus dem Lockdown. Mit humorvollen, historisch angereicherten Posts auf Facebook oder Instagram oder mit dem «Kei Party»-Bier, bei dem die sechs Clubs Gate54, LWB, Cordula Club, Nordportal, Royal und Werkk zum ersten Mal zusammenspannten. Zudem fanden unter Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen auch Tonaufnahmen und Dreharbeiten für Videoclips statt. (Stefanie Garcia Lainez)

Turner des TV Sulz können wieder richtig trainieren Adrian Müller ist die Erleichterung anzuhören. «Endlich», sagt er mit einem Lachen, angesprochen auf die vom Bundesrat am Mittwoch bekannt gegebenen Lockerungen. Müller ist Präsident des Turnvereins Sulz und freut sich, dass nun nach vielen Wochen des Lockdowns wieder etwas mehr Normalität ins Vereinsleben zurückkehrt. Bereits Mitte Mai hatte der TV das Training wieder aufnehmen können – allerdings unter speziellen Voraussetzungen. Die Technikkommission des Vereins hatte dazu ein zweiseitiges Schutzkonzept ausgearbeitet. Unter anderem wurde nur in kleinen Gruppen trainiert, die Umkleiden und Duschen blieben geschlossen und am Training teilnehmen durfte nur, wer sich vorher dafür angemeldet hatte. Immerhin: Seine über die Region hinaus bekannte Turnershow im Januar konnte der TV noch normal durchführen. «Da hatten wir echt Glück. Das ist uns in den letzten Wochen oft durch den Kopf gegangen», sagt Müller. Ab dem 6. Juni nun darf der Trainings­betrieb unter anderem wieder ohne Einschränkung der Gruppengrösse stattfinden. «Wie genau wir die neuen Lockerungen umsetzen, wird noch besprochen. Aber es ist schon eine grosse Erleichterung, dass die Einschränkungen nun sicher viel kleiner werden», sagt Müller. Auf die aktuelle Saison mit Wettkämpfen und Auftritten hat der Entscheid des Bundesrats allerdings wohl keinen Einfluss mehr. «Die Saison haben wir bereits vor Wochen abgeschrieben. Es ist alles abgesagt», so Müller. Der Fokus liege nun bereits auf der nächsten Saison. Gute Nachrichten gibt es aber nicht nur für den Trainingsbetrieb, sondern auch für zwei Anlässe des Turnvereins. Das Sommer­lager Anfang Juli kann nämlich durchgeführt werden. Und es besteht grosse Hoffnung, dass auch das traditionelle Endturnen im September im grösseren Rahmen stattfinden kann, «vielleicht sogar mit einem Plauschwettbewerb», sagt Müller. Erst einmal freut er sich nun auf die nächsten Trainings. Darauf, die Vereinskollegen zu treffen und nach dem Training noch was trinken zu gehen: «Das alles hat uns natürlich gefehlt. Ich bin froh, geht es jetzt wieder richtig los.» (Nadine Böni)