Hingegen ist das Parkhaus beim Bahnhof seit gestern wieder offen. Die Stromversorgung und Elektrosteuerungen, die Lüftung, die Sprinkleranlage sowie die Brandschutztüren und die Ticketautomaten mussten zuvor in Stand gestellt werden.

Doch die Aufräumarbeiten sind in Zofingen noch längst nicht abgeschlossen. «Sehr viele Strassen sind immer noch verschmutzt, Schlamm muss entfernt, Kulturland in Stand gesetzt und Schäden an Gebäuden repariert werden.» Das Hochwasser habe zudem etliche Strassen unterspült und beschädigt. «Die Sanierungsarbeiten nehmen noch Wochen in Anspruch», ist Hottiger überzeugt.