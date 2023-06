Stabiler Ausblick Umsichtiges Finanzmanagement: Standard & Poor's bestätigen höchstes AAA-Rating für den Kanton Aargau Die Ratingagentur Standard & Poor's hat das im letzten Dezember für den Kanton Aargau ausgesprochene AAA-Rating und den stabilen Ausblick für die nächsten Jahre bestätigt.

In ihrer Analyse betont die Kredit-Ratingagentur insbesondere das umsichtige Finanzmanagement und die tiefe Verschuldung bei gleichzeitig hohen Liquiditätsreserven. Dies schreibt die Aargauer Staatskanzlei in ihrer Mitteilung von heute Dienstag.

Aufgrund der breit diversifizierten Wirtschaftsstruktur und der damit einhergehenden Widerstandsfähigkeit erwarte die Ratingagentur auch in den nächsten Jahren eine positive Entwicklung der Steuererträge im Aargau. Dank der hohen Liquiditätsreserven würde der Kanton gemäss der Einschätzung von Standard & Poor’s in den kommenden Jahren absehbare Defizite stemmen und die Verschuldung weiter reduzieren können.

«Ich bin sehr erfreut, dass die Ratingagentur Standard & Poor’s die umsichtige Finanzpolitik und die hohe Haushaltsdisziplin der letzten Jahre honoriert und dem Kanton Aargau erneut das höchstmögliche Rating verleiht. Dies im Wissen um den hohen Finanzhilfebeitrag an die Kantonsspital Aarau AG und die unsichere Entwicklung der Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank», wird Finanzdirektor Markus Dieth in der Mitteilung zitiert.

Eine weitere Stärke in der Beurteilung der Ratingagentur sei aber auch die starke und diversifizierte Wirtschaftsstruktur des Kantons sowie die Nähe zu den grossen Wirtschaftszentren Zürich und Basel, heisst es im Schreiben weiter. Dass die Steuereinnahmen trotz der beschlossenen Steuererleichterungen gestiegen seien, deute auf eine dynamische Wirtschaft mit solider Steuerbasis.

Finanzminister Dieth: Wohn- und Wirtschaftsstandort Aargau stärken

Der stabile Ausblick für den Kanton Aargau spiegle die Erwartung einer weiterhin hohen Haushaltsdisziplin, einer vorsichtigen Budgetierung und des zurückhaltenden Umgangs mit der Ausgleichsreserve. Die künftigen politischen Entscheidungen zu den wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen des Kantons würden die Entwicklung des Ratings massgebend beeinflussen.

In ihrem «downside szenario» beschreibe die Ratingagentur eine hypothetische Entwicklung, in welcher die Haushaltsdisziplin nachlassen und die Verschuldung des Kantons wieder ansteigen würde. «Unser Ziel ist klar. Wir wollen trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen das AAA-Rating bestätigen», so Finanzdirektor Markus Dieth. «Dies erfordert die Fortführung der bisherigen vorausschauenden Finanzpolitik und weiterhin ein umsichtiges Finanzmanagement. Das bedeutet auch, dass die politisch geplanten strategischen Vorhaben und die nötigen Investitionen zur Stärkung des Wohn- und Wirtschaftsstandorts Aargau vorangetrieben werden müssen.»

Von den aktuell in der Schweiz durch Standard & Poor’s direkt bewerteten acht Kantonen weisen vier Kantone (BL, BS, VD, ZH) ein Rating von AAA wie der Kanton Aargau auf. Die anderen drei Kantone (GE, SG, SO) verfügen über ein AA-Rating. (luk)