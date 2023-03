Staatsrechnung 2022 Was tun mit dem Millionen-Überschuss? Das sagen die Aargauer Parteien zum Jahresergebnis 2022 Die Staatsrechnung 2022 schliesst mit 116 Millionen Franken im Plus. Jetzt müsse man die Steuern senken, sagt die SVP. Das Gejammere über schlechte Staatsfinanzen könne nun aufhören, Sparmassnahmen seien rückgängig zu machen, findet die SP.

Landstatthalter Markus Dieth, Vorsteher Departement Finanzen und Ressourcen, Staatsschreiberin Joana Filippi, und Christian Moser, Leiter Abteilung Finanzen, von links, an der Medienkonferenz zum Jahresergebnis vom Donnerstag. Bild: Severin Bigler

Bei einer derart soliden finanziellen Lage müsse man jetzt zwingend die Sparmassnahmen der letzten Jahre rückgängig machen. Das schreibt die Aargauer SP direkt nach der Medienkonferenz zum Jahresergebnis in einer Mitteilung. Der Kanton täte jetzt gut daran, sich als Wohn- und Arbeitsort zu attraktivieren, etwa durch mehr Mittel in der Kinderbetreuung oder für den öffentlichen Verkehr, finden die Sozialdemokraten. Das Ergebnis verdiene Lob, schreiben sie zwar, es hinterlasse aber einen fahlen Nachgeschmack: «Ständig wird gejammert und auf die Sparbremse gestanden.»

Substanzielle Einsparungen seien in der Jahresrechnung eben nicht sichtbar, moniert hingegen die SVP. Das zeige sich unter anderem im Personalaufwand, der um 59 Millionen Franken angestiegen ist. Allein mit Sparen will es die SVP indes nicht richten. «Nebst der Zurückhaltung bei den Ausgaben ist es notwendig, die Steuern zu senken», hält sie fest. 2022 sei wohl das letzte fette Jahr, meint hingegen die EVP, teure Massnahmen mit wenig Wirkung bei den Steuern wären ihrer Ansicht nach aber verfehlt.

Das Jahresergebnis sei erfreulich, euphorisch stimmten die Aussichten aber nicht, das ist der Grundtenor bei den Aargauer Parteien. Für eine Aufblähung des Staatsapparats und regionalpolitische Sonderwünsche bestehe kaum Spielraum, schreibt die FDP in einer Medienmitteilung. Es zeige sich aber, dass die von den Freisinnigen lancierte Steuergesetzrevision richtig und wichtig gewesen sei. «Einmal mehr zeigt sich in aller Deutlichkeit, wie effiziente Standortpolitik funktioniert», nämlich mit attraktiven Rahmenbedingungen für Bevölkerung und Unternehmen.

Investitionsstaus vermeiden

Die seit 2017 geäufnete Ausgleichsreserve müsse man in Zukunft verstärkt zur Finanzierung der nachhaltigen Entwicklung des Kantons nutzen, schreiben die Grünen. Der Überschuss in der Ausgleichsreserve gebe dem Kanton auch in den kommenden Jahren Handlungsspielraum, hält hingegen die GLP fest. Aber auch sie warnt vor allzu viel Zurückhaltung: «Es ist grundsätzlich zu begrüssen, wenn Budgetdisziplin hochgehalten wird, Investitionsstaus sind jedoch zu vermeiden.»

«Ausserordentlich erfreut» über den Überschuss zeigt sich schliesslich die Mitte, die Partei von Finanzdirektor Markus Dieth: «Der Jahresabschluss stimmt zuversichtlich.» Die Mitte habe auch in der Vergangenheit mit noch grösseren Unsicherheiten stets betont, der Kanton dürfe nicht in eine Schockstarre fallen und müsse weiterhin investieren.